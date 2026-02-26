Lone Star accetta di acquistare un edificio ad uso ufficio in centro a Londra

Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. ha raggiunto un accordo per l'acquisto di 90 Whitfield Street a Londra, Regno Unito, da Derwent London.

La proprietà, situata nel quartiere di Fitzrovia, parte del West End di Londra, vanta una superficie totale di 107.000 piedi quadrati, 99.000 dei quali dedicati a spazi per uffici interamente sviluppati, oltre a uno spazio commerciale al piano terra di 8.000 piedi quadrati. L'edificio offre uno stile molto raffinato, con pareti interamente in vetro e altezze generose, pavimenti adattabili, un'area reception recentemente rimodernata e un ampio atrio centrale, mentre l'ultimo piano comprende una terrazza panoramica da 900 piedi quadrati con accesso privato.

L'immobile è inoltre ubicato in una posizione favorevole all'angolo di Tottenham Court Road, una delle arterie principali di Londra, e a pochi passi da sei stazioni della metropolitana, offrendo così accesso alla maggiore area metropolitana.

“Crediamo fortemente nel mercato degli uffici del centro di Londra e continuiamo a credere che con la giusta strategia di gestione delle risorse un immobile ben posizionato come 90 Whitfield nel West End londinese offra notevoli potenziali di crescita integrati”, ha dichiarato Jérôme Foulon, Responsabile globale di Commercial Real Estate in Lone Star.

“Si tratta di una proprietà di qualità elevata, dotata di solide basi implicite, vista la vantaggiosa ubicazione e i servizi offerti da Fitzrovia. Riteniamo che vi siano opportunità significative per migliorare ulteriormente l'aspetto locativo e l'attrattiva istituzionale investendo ulteriori capitali nella ristrutturazione e nei miglioramenti in ambito di sostenibilità”, ha dichiarato Jeremie Goldsztain, AD Senior e Responsabile del settore immobiliare europeo in Lone Star.

Lone Star è una società di investimento leader nel settore con sede principale a Londra, Regno Unito, che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da oltre 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . Seguiteci su LinkedIn .

