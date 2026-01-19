Logistics Reply annuncia il lancio del suo Warehouse AI Agent Builder: GaliLEA Dynamic Intelligence

Logistics Reply , società del gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per l’execution della supply chain e del magazzino, annuncia oggi il rilascio di GaliLEA Dynamic Intelligence , il nuovo AI Agent Builder , nativamente integrato in LEA Reply™ e parte della sua soluzione di Agentic AI per la gestione del magazzino e della supply chain.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260119462833/it/

Progettata per supportare operazioni di magazzino attraverso un’architettura flessibile e scalabile, LEA Reply abilita l’execution end-to-end della supply chain, evolvendo continuamente per rispondere a livelli crescenti di automazione e complessità operativa.

Progettata per supportare operazioni di magazzino attraverso un’architettura flessibile e scalabile, LEA Reply abilita l’execution end-to-end della supply chain, evolvendo continuamente per rispondere a livelli crescenti di automazione e complessità operativa. Con l’introduzione di GaliLEA Dynamic Intelligence , la piattaforma consente ai clienti di progettare, configurare e distribuire i propri agenti AI direttamente all’interno dei flussi operativi. Attraverso un’interfaccia visuale disponibile all’interno di LEA Reply WMS , gli utenti possono definire sorgenti dati, comportamenti e azioni, consentendo agli agenti di correlare informazioni provenienti da molteplici sistemi interni ed esterni, rilevare anomalie, attivare workflow e supportare la presa di decisione basandosi su dati operativi in tempo reale.

La soluzione si basa su componenti modulari come prompt, tool, modelli e trigger , che consento la costruzione anche di scenari complessi senza la necessità di competenze di programmazione o specialistiche in ambito AI. Questo approccio accelera l’implementazione di processi guidati dall’AI , riduce le dipendenze tecniche e rende l’automazione più accessibile ai team di operation e di business. Poiché Dynamic Intelligence è completamente integrato nell’ambiente LEA Reply , la soluzione può essere integrata direttamente nei magazzini che già utilizzano LEA Reply WMS, offrendo benefici tangibili in termini di automazione, produttività e reattività operativa lungo l’intera supply chain.

Nel 2024, Logistics Reply è stata premiata con il LogiMAT Best Product Award per GaliLEA , la soluzione di AI multi-agente integrata in LEA Reply , che introduce l’agentic AI nei flussi di lavoro quotidiani dei clienti, abilitando un’orchestrazione più intelligente, supporto decisionale in tempo reale e l’esecuzione autonoma di attività ripetitive o sensibili al fattore tempo.

Con Dynamic Intelligence , i clienti possono:

costruire agenti AI che reagiscono dinamicamente agli eventi operativi

connettere gli agenti a molteplici sorgenti dati interne ed esterne

automatizzare la gestione delle eccezioni e le decisioni ripetitive

snellire i processi di magazzino attraverso azioni adattive guidate dall’AI

progettare agenti a supporto di monitoraggio, analisi e decision-making

prototipare e distribuire rapidamente nuovi casi d’uso senza competenze specialistiche in ambito AI

Estendendo l’applicazione dell’intelligenza artificiale a contesti di magazzino specifici per ciascun cliente, la soluzione consente di raggiungere un’automazione più avanzata e flessibile, oltre a una maggiore resilienza ed efficienza operativa.

“Con oltre 30 anni di esperienza nell’execution di magazzino e nei processi end-to-end di supply chain, abbiamo progettato LEA Reply per evolvere continuamente insieme alle esigenze operative dei nostri clienti”, ha dichiarato Piercarlo Benetti, Partner di Logistics Reply . “ GaliLEA Dynamic Intelligence rappresenta un passo significativo nel portare l’agentic AI al cuore delle operazioni di magazzino, consentendo ai clienti di creare e governare i propri agenti AI e aprendo così una nuova fase di flessibilità, autonomia e ottimizzazione continua”

Dynamic Intelligence è disponibile come parte della suite GaliLEA AI all’interno di LEA Reply e può essere attivato sia su nuove implementazioni sia su installazioni esistenti. Per maggiori informazioni, visita:

https://www.reply.com/logistics-reply/it

Logistics Reply

Logistics Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella fornitura di software all’avanguardia per trasformare le supply chain, combinando modularità e connettività avanzata per rispondere alle esigenze dinamiche della logistica e dei magazzini moderni. Le nostre soluzioni garantiscono una collaborazione fluida tra sistemi, persone e macchine, creando un’impronta digitale che orchestra l’automazione avanzata. Ottimizziamo l’efficienza di magazzino attraverso la robotica intelligente e miglioriamo i processi decisionali operativi con l’Intelligenza Artificiale. Con oltre 25 anni di esperienza pionieristica, accompagniamo i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, assicurando rapidità di ritorno e qualità duratura.

Per scoprire le nostre soluzioni software innovative visita https://www.reply.com/logistics-reply/it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260119462833/it/

Contatti Media:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire