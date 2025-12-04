Logical Intelligence ottiene il 76 percento sul Putnam Benchmark, evidenziando il passaggio oltre i modelli linguistici di grandi dimensioni verso modelli privi di linguaggio, su base matematica

Negli ultimi dieci anni, l'intelligenza artificiale (IA) è stata realizzata principalmente su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs). Questi sistemi si basano su una lingua e indovinano parole in una catena sotto forma di token. Di conseguenza, spesso hanno allucinazioni e richiedono una vasta infrastruttura energetica e di calcolo per svolgere compiti. Nel momento in cui i sistemi come la pubblica sicurezza, l'infrastruttura nazionale e l'automazione industriale hanno bisogno di logica, gli LLM si spezzano e introducono rischi di sicurezza. I modelli linguistici indipendenti privi di token rappresentano una nuova direzione per l'IA. Non predicono le parole.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202237804/it/

media@logicalintelligence.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire