Logical Intelligence ottiene il 76 percento sul Putnam Benchmark, evidenziando il passaggio oltre i modelli linguistici di grandi dimensioni verso modelli privi di linguaggio, su base matematica

Negli ultimi dieci anni, l'intelligenza artificiale (IA) è stata realizzata principalmente su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs). Questi sistemi si basano su una lingua e indovinano parole in una catena sotto forma di token. Di conseguenza, spesso hanno allucinazioni e richiedono una vasta infrastruttura energetica e di calcolo per svolgere compiti. Nel momento in cui i sistemi come la pubblica sicurezza, l'infrastruttura nazionale e l'automazione industriale hanno bisogno di logica, gli LLM si spezzano e introducono rischi di sicurezza. I modelli linguistici indipendenti privi di token rappresentano una nuova direzione per l'IA. Non predicono le parole.

