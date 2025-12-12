Lo switch X2 di Xsight Labs abiliterà satelliti Starlink di prossima generazione offrendo connettività Gigabit

Xsight Labs , azienda innovatrice nell'ambito del silicio per connettività ad alte prestazioni, ha annunciato oggi che Starlink, la costellazione di satelliti più avanzata al mondo in orbita terrestre bassa che fornisce larghezza di banda, utilizzerà lo switch Ethernet programmabile X2 di Xsight per fungere da nucleo di networking ad alta velocità per i suoi satelliti di prossima generazione Starlink V3.

