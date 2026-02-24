LMR presenta Tonka Bean CO₂ Absolute: un'eccellenza squisita estratta nel rispetto dell'ambiente

IFF (NYSE: IFF) — LMR Naturals by IFF , un leader globale in materie prime naturali utilizzati in profumeria, cosmetici e aromi, ha introdotto Tonka Bean CO₂ Absolute nella sua Conscious Collection, una linea di 12 ingredienti naturali altamente sostenibili e tracciabili per profumi e aromi. Tonka Bean CO₂ Absolute è un estratto naturale dotato di una deliziosa caratteristica olfattiva. Questa nuova aggiunta alla tavolozza del profumiere è prodotta con CO 2 supercritica rinnovabile e riciclata nell'impianto di estrazione di IFF di Aubrac, Francia.

Tonka Bean CO₂ Absolute extracted by LMR.

“La nostra unità di estrazione di CO₂ di Aubrac ha permesso a LMR di sviluppare una linea di estratti che combina perfettamente sostenibilità e profili edonistici di alto livello per i profumieri", ha dichiarato Bertrand de Préville, AD di LMR Naturals by IFF.

