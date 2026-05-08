LMR Naturals presenterà la leadership negli ingredienti naturali al SIMPPAR, la fiera internazionale delle materie prime per la profumeria

LMR Naturals by IFF , un leader globale negli ingredienti naturali per la profumeria, i cosmetici e gli aromi, presenterà le sue ultime novità alla International Exhibition of Raw Materials for Perfumery (SIMPPAR), che si terrà a Grasse il 26–27 maggio. Durante l'importante evento del settore, IFF presenterà le novità della sua collezione LMR Hearts, evidenziando le sue competenze in fatto di materie naturali e di scienza innovativa.

Bernard Blerot, VP R&D Naturals at IFF, smelling geranium in a botanical research laboratory.

“L'innovazione responsabile è sempre stata alla base di LMR”, ha dichiarato Bertrand de Préville, AD di LMR.

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Judith Gross, VP, Comunicazioni & Branding

Divisione: profumi

Email: scentmediarequest@iff.com





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