Litmys e Konovo formano un sodalizio per rivoluzionare le informazioni sullo sviluppo di farmaci per le aziende del settore delle scienze della vita

Litmys , società di consulenza strategica commerciale nel settore delle scienze della vita, specializzata nello sviluppo di analisi della maturità commerciale, e Konovo , azienda di intelligence sanitaria basata sulla tecnologia che accelera l'accesso alle informazioni fornite dai consumatori nell'ecosistema sanitario, oggi ha annunciato una collaborazione che trasformerà il modo in cui le aziende del settore delle scienze della vita fanno investimenti più precoci, più intelligenti e commercialmente meglio informati nella ricerca e sviluppo e nelle decisioni legate allo sviluppo clinico.

Attraverso questa collaborazione, il modello di valutazione del successo commerciale RAMPx messo a punto da Litmys utilizza la rete di Konovo che comprende oltre 2 milioni di stakeholder nel settore sanitario negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

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Erin Rooney

Amministratore delegato, Marketing & Operations per Litmys

erin.rooney@litmys.com

Mary Kae Marinac

Rappresentante delle PR per Konovo

mk@mkmarinac.com





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