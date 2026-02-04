Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

LINVO AG è lo sponsor della Fight Aids Cup 2026 di Monaco

AA

Quando Leonardo Bonucci, Andriy Shevchenko e Clarence Seedorf il 24 gennaio 2026 si sono schierati con Charles Leclerc, stella della Formula 1, non è stato per una coppa, ma per una causa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203620549/it/

LINVO AG serves as an Official Sponsor of the Fight Aids Cup Monaco 2026, uniting football legends for the global fight against HIV/AIDS.

LINVO AG serves as an Official Sponsor of the Fight Aids Cup Monaco 2026, uniting football legends for the global fight against HIV/AIDS.

LINVO AG è stata orgogliosa di sponsorizzare la squadra del Cirque FC alla sesta edizione annuale della Fight Aids Cup, che si è svolta a Monaco presso l'iconico stadio Louis II. La partita di beneficenza ha raccolto fondi per Fight Aids Monaco, la fondazione presieduta dalla principessa Stéphanie che promuove la sensibilizzazione in materia di HIV.

Da oltre vent'anni, Fight Aids Monaco opera per abbattere le barriere che circondano l'HIV/AIDS tramite il finanziamento di programmi di prevenzione, il supporto della ricerca e l'assistenza diretta fornita a chi convive con questa malattia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media: media@linvo.ch | +41 44 777 12 00



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario