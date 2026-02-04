LINVO AG è lo sponsor della Fight Aids Cup 2026 di Monaco

Quando Leonardo Bonucci, Andriy Shevchenko e Clarence Seedorf il 24 gennaio 2026 si sono schierati con Charles Leclerc, stella della Formula 1, non è stato per una coppa, ma per una causa.

LINVO AG serves as an Official Sponsor of the Fight Aids Cup Monaco 2026, uniting football legends for the global fight against HIV/AIDS.

LINVO AG è stata orgogliosa di sponsorizzare la squadra del Cirque FC alla sesta edizione annuale della Fight Aids Cup, che si è svolta a Monaco presso l'iconico stadio Louis II. La partita di beneficenza ha raccolto fondi per Fight Aids Monaco, la fondazione presieduta dalla principessa Stéphanie che promuove la sensibilizzazione in materia di HIV.

Da oltre vent'anni, Fight Aids Monaco opera per abbattere le barriere che circondano l'HIV/AIDS tramite il finanziamento di programmi di prevenzione, il supporto della ricerca e l'assistenza diretta fornita a chi convive con questa malattia.

