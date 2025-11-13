L'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) sostiene l'adeguamento della normativa sul close out netting agli standard internazionali

L'ISDA ha approvato il Regolamento sul criterio di compensazione e sui relativi Accordi di garanzia adottato dalla Capital Market Authority (CMA), entrato in vigore nel luglio 2025, confermando la sua conformità agli standard internazionali.

Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'ISDA, il Regolamento adottato dalla CMA è stato incluso nell'ambito dei pareri legali dell'ISDA in conformità agli accordi internazionali sui derivati, a testimonianza del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita è diventato una giurisdizione che sostiene la legislazione internazionale in materia di compensazione, rafforzando l'applicabilità di tali contratti a livello internazionale.

Raed Ibrahim Alhumaid, delegato della CMA per le Istituzioni di mercato, ha precisato che il Regolamento approvato quattro mesi fa è stato concepito per disciplinare gli accordi di compensazione e i relativi accordi di garanzia finanziaria che coinvolgono un'Istituzione del mercato dei capitali. Il suo obiettivo è rafforzare la stabilità del sistema finanziario e proteggere gli investitori, contribuendo alla crescita degli investimenti nel mercato dei capitali, compreso il mercato dei derivati.

Sottolineando che tale regolamento è stato approvato e implementato per garantire l'applicabilità dei contratti finanziari idonei e la loro protezione da successive modifiche delle circostanze in cui sono stati stipulati, compreso l'avvio di procedure fallimentari. Inoltre, assicura l'applicazione dei termini e delle disposizioni contenuti in tali contratti in caso di inadempienza da parte di una delle parti, tutelando così i diritti di tutte le parti coinvolte. Tale risultato è il frutto della pubblicazione da parte dell'ISDA di varie linee guida e modelli volti a rafforzare le pratiche di compensazione.

Inoltre, ha affermato che la CMA rivede e sviluppa continuamente le norme e i regolamenti che disciplinano il mercato dei capitali per aumentarne l'attrattiva, sottolineando che l'approvazione da parte dell'ISDA del Regolamento sul criterio di compensazione e sui relativi Accordi di garanzia con pratiche globali rappresenta un passo positivo verso il rafforzamento della fiducia nel mercato saudita e riflette l'adeguamento della CMA agli standard internazionali in materia.

Scott O'Malia, amministratore delegato dell'ISDA, ha dichiarato che l'adozione del Regolamento da parte della CMA ha consentito alle opinioni di compensazione dell'ISDA di confermare chiaramente che la compensazione è applicabile alle operazioni con qualsiasi controparte finanziaria saudita, sia essa un gestore di investimenti supervisionato dalla CMA o una banca regolamentata dalla SAMA. Ha definito questo evento un passo importante nell'ulteriore sviluppo dei mercati finanziari dell'Arabia Saudita e ha espresso il suo apprezzamento alla CMA per il suo impegno costruttivo con l'ISDA e il settore durante l'intero processo di sviluppo e consultazione.

*Fonte: AETOSWire

