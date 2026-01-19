L'International Chamber of Commerce e Carbon Measures annunciano il primo gruppo di esperti globali per il panel di contabilizzazione del carbonio

L'International Chamber of Commerce (ICC) e Carbon Measures hanno annunciato oggi il primo gruppo di esperti selezionati per partecipare al gruppo di esperti tecnici per la contabilizzazione del carbonio , che contribuirà a definire i principi, l'ambito e le applicazioni reali del sistema di contabilizzazione delle emissioni di carbonio.

I membri del panel sono leader ed esperti apprezzati negli ambiti industriale, scientifico, della società civile e accademico, e rappresentano discipline, aree geografiche e background professionali eterogenei. Il panel applicherà la propria esperienza nei settori di sostenibilità, tecnologia, politica pubblica e sistemi industriali e finanziari per definire un sistema di contabilizzazione delle emissioni di carbonio puntuale, preciso e verificabile basato su registrazioni. Il sistema terrà traccia delle emissioni a livello di prodotto lungo la catena di valore e fornirà supporto ai processi decisionali effettivi adottati da aziende, decisori politici ed enti preposti alla definizione di standard.

Il primo gruppo di esperti include:

Alicia Seiger, Direttrice per il clima, Chan Zuckerberg Initiative (Stati Uniti)

Direttrice per il clima, Chan Zuckerberg Initiative (Stati Uniti) Dr. Amy Luers, Responsabile di scienza della sostenibilità e innovazione, Microsoft (Stati Uniti)

Responsabile di scienza della sostenibilità e innovazione, Microsoft (Stati Uniti) Armin Knors, Ex Responsabile di ingegneria e tecnologia, Bayer (Germania)

Ex Responsabile di ingegneria e tecnologia, Bayer (Germania) Dr. Benedikt Plümper, Responsabile della gestione del portafoglio ESG CIB, Banco Santander (Spagna)

Responsabile della gestione del portafoglio ESG CIB, Banco Santander (Spagna) Billy Pizer, Presidente e Chief Executive Officer, Resources for the Future (Stati Uniti)

Presidente e Chief Executive Officer, Resources for the Future (Stati Uniti) Jakob Stausholm, Fellow, Blavatnik School of Government, Università di Oxford; Ex Chief Executive Officer, Rio Tinto (Danimarca)

Fellow, Blavatnik School of Government, Università di Oxford; Ex Chief Executive Officer, Rio Tinto (Danimarca) Kate Maher, Professoressa, Università di Stanford (Stati Uniti)

Professoressa, Università di Stanford (Stati Uniti) Koushik Chatterjee, Direttore esecutivo e Chief Financial Officer, Membro del Consiglio di amministrazione, Tata Steel Limited (India)

Direttore esecutivo e Chief Financial Officer, Membro del Consiglio di amministrazione, Tata Steel Limited (India) Rachel Teo, Amministratrice delegata, Private Family Office (Singapore)

Amministratrice delegata, Private Family Office (Singapore) Tatsuya “Todd” Hoshino, Executive Strategist, Div. metanolo e ammoniaca, Mitsui & Co. (Giappone)

Ulteriori esperti saranno nominati per partecipare al panel con un annuncio successivo antecedente alla prima riunione del gruppo, prevista entro la fine del trimestre. Tutti i membri agiranno a titolo personale.

"Ognuno di questi esperti porta con sé un'esperienza tecnica approfondita e un impegno sul lungo termine per la riduzione delle emissioni", ha dichiarato Amy Brachio, CEO di Carbon Measures . "Ciò che risulta particolarmente sorprendente è il calibro dei candidati interessati a livello globale: leader di lunga data che desiderano mettere la loro esperienza a disposizione per il raggiungimento di un risultato positivo. Il primo gruppo è l'espressione di un'ambizione condivisa di creare un sistema in grado di differenziare con precisione prodotti a basse emissioni di carbonio, consentendo alla politica e alla concorrenza di mercato di accelerare importanti riduzioni di emissioni."

"Le nomine iniziali del panel conferiscono al gruppo un'eccezionale profondità e vastità di esperienza, espressione dell'eterogeneità delle competenze che verranno richieste per sbloccare la contabilizzazione delle emissioni di carbonio come strumento per accelerare la decarbonizzazione nell'economia", ha spiegato Andrew Wilson, Vicesegretario generale di ICC . "Siamo impazienti di collaborare con Carbon Measures per sviluppare ulteriormente il panel nelle prossime settimane, e ci incoraggia l'ottimo riscontro ricevuto da esperti provenienti da un ampio ventaglio di discipline e settori."

ICC è alla guida del processo di selezione e si occupa di vagliare i candidati per garantire una rappresentazione ampia e globale assieme a profondità tecnica. I candidati finalisti verranno esaminati dai co-presidenti del panel (Amy Brachio e Karthik Ramanna, professore dell'Università di Oxford), e ICC e Carbon Measures dovranno concordare sulla composizione finale.

Considerato il forte interesse globale e le richieste di estensione del periodo di candidatura, ICC e Carbon Measures hanno deciso di propogare il termine di invio delle candidature al 15 febbraio 2026, per garantire che il panel possa disporre dei migliori talenti possibili. Questa estensione consentirà a ulteriori esperti qualificati a livello mondiale di entrare a far parte del panel.

Carbon Measures

Carbon Measures è una coalizione globale di aziende leader impegnate nello sviluppo di un quadro di contabilizzazione delle emissioni di carbonio basato su registrazioni in grado di fornire dati precisi, verificabili e tempestivi a livello di prodotto e di azienda. Carbon Measures invoca inoltre ulteriori politiche in grado di promuovere innovazione, concorrenza e soluzioni basate sul mercato per ridurre le emissioni. Per ulteriori informazioni su Carbon Measures, visitare il sito carbonmeasures.org .

International Chamber of Commerce (ICC)

La International Chamber of Commerce (ICC) è l'istituto di rappresentanza istituzionale di oltre 45 milioni di aziende in più di 170 Paesi. La missione di ICC è facilitare le attività aziendali per tutti, ogni giorno e ovunque. Grazie a una composizione unica di attività di advocacy, soluzioni e definizione di standard, promuoviamo il commercio internazionale, una condotta aziendale responsabile e un approccio globale alla regolamentazione, oltre a fornire servizi di risoluzione delle controversie leader di mercato. Tra i nostri membri figurano molte delle principali aziende mondiali, PMI, associazioni imprenditoriali e camere di commercio locali. Per ulteriori informazioni sull'International Chamber of Commerce, visitare il sito iccwbo.org .

