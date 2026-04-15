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L'integrazione dei pagamenti nativi di BlueSnap è certificata come integrata con le soluzioni cloud di SAP®

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BlueSnap, alimentata da Payroc, la piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le aziende B2B e B2C, ha lanciato un'integrazione diretta con il software di Enterprise Resource Planning (ERP) di punta di SAP SAP Cloud ERP e S/4HANA®, dando alle aziende un modo diretto e conveniente di gestire i pagamenti in tutto il mondo, senza i limiti dei mediatori di terze parti.

BlueSnap ora è uno dei pochi fornitori a offrire un'integrazione diretta con SAP Cloud ERP e S/4HANA ®, eliminando la complessità e i costi associati ai connettori di terze parti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, solo per la stampa:
bluesnap-us@hardnumbers.co.uk



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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