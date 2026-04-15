L'integrazione dei pagamenti nativi di BlueSnap è certificata come integrata con le soluzioni cloud di SAP®

BlueSnap, alimentata da Payroc, la piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le aziende B2B e B2C, ha lanciato un'integrazione diretta con il software di Enterprise Resource Planning (ERP) di punta di SAP SAP Cloud ERP e S/4HANA®, dando alle aziende un modo diretto e conveniente di gestire i pagamenti in tutto il mondo, senza i limiti dei mediatori di terze parti.

BlueSnap ora è uno dei pochi fornitori a offrire un'integrazione diretta con SAP Cloud ERP e S/4HANA ®, eliminando la complessità e i costi associati ai connettori di terze parti.

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