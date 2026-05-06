L'innovazione nella cura avanzata delle ferite di Convatec si conferma leader del settore alla European Wound Management Association (EWMA) 2026

Convatec, azienda leader di prodotti e tecnologia in ambito medico orientata alla gestione di patologie croniche, salirà sul palco per evidenziare la profondità, l'ampiezza e lo slancio della sua pipeline di innovazione nel campo della cura avanzata delle ferite in occasione della conferenza 2026 della European Wound Management Association (EWMA) in corso a Brema, Germania, dal 6 all'8 maggio 2026.

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