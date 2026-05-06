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L'innovazione nella cura avanzata delle ferite di Convatec si conferma leader del settore alla European Wound Management Association (EWMA) 2026

Convatec, azienda leader di prodotti e tecnologia in ambito medico orientata alla gestione di patologie croniche, salirà sul palco per evidenziare la profondità, l'ampiezza e lo slancio della sua pipeline di innovazione nel campo della cura avanzata delle ferite in occasione della conferenza 2026 della European Wound Management Association (EWMA) in corso a Brema, Germania, dal 6 all'8 maggio 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: MediaRelations@convatec.com
Relazioni con gli investitori: ir@convatec.com



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