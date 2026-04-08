Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Lincotek nomina il nuovo AD globale per la sua Divisione medica

AA

Lincotek oggi ha annunciato la nomina di Gianluca Fioravanti a Global General Manager della sua Divisione medica - un fornitore globale di soluzioni per il mercato ortopedico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407272936/it/

Gianluca Fioravanti, Global GM Lincotek’s Medical Division

Gianluca Fioravanti, Global GM Lincotek’s Medical Division

Riportando direttamente al CEO del Gruppo Andrea Colombo, Fioravanti ha assunto l'incarico in data 7 aprile e aiuterà a promuovere l'azienda. Guiderà lo sviluppo e l'esecuzione della strategia di crescita globale dell'azienda, assicurando nel contempo la sua implementazione operativa senza soluzione di continuità in tutte le regioni. Questa nomina strategica riflette l'impegno di Lincotek per potenziare il valore fornito ai clienti, rafforzando la sua capacità di servirli al meglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media : marketing@lincotek.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario