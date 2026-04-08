Lincotek nomina il nuovo AD globale per la sua Divisione medica

Lincotek oggi ha annunciato la nomina di Gianluca Fioravanti a Global General Manager della sua Divisione medica - un fornitore globale di soluzioni per il mercato ortopedico.

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Gianluca Fioravanti, Global GM Lincotek’s Medical Division

Riportando direttamente al CEO del Gruppo Andrea Colombo, Fioravanti ha assunto l'incarico in data 7 aprile e aiuterà a promuovere l'azienda. Guiderà lo sviluppo e l'esecuzione della strategia di crescita globale dell'azienda, assicurando nel contempo la sua implementazione operativa senza soluzione di continuità in tutte le regioni. Questa nomina strategica riflette l'impegno di Lincotek per potenziare il valore fornito ai clienti, rafforzando la sua capacità di servirli al meglio.

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