Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

L'impennata elettrica dell'AI e la transizione energetica spingono i finanziamenti di progetti globali verso una nuova era

AA

Il finanziamento di progetti a livello globale sta entrando in una fase di trasformazione, guidata dalla crescente domanda di capacità energetica, digitalizzazione accelerata e aggiornamenti infrastrutturali su grande scala, ridefinendo le priorità degli investimenti in tutto il mondo. Questi dati provengono da una nuova ricerca commissionata da CSC , basata sulle risposte fornite da 200 professionisti nel settore dei finanziamenti di progetti, che rivelano un cambiamento del mercato verso progetti più complessi e costosi, che richiedono una maggiore dipendenza dal capitale privato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Citigate Dewe Rogerson
Hassan Ali / Thomas Dalton
cscteam@cdrconsultancy.com

CSC
Katie Scott-Kurti
Responsabile del brand e delle comunicazioni
katie.scottkurti@cscglobal.com
Redazione CSC



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario