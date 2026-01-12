Giornale di Brescia
Business Wire

Lilac e Traxys annunciano un accordo di off-take decennale vincolante per la produzione di litio nel Great Salt Lake

Lilac Solutions, leader tra i fornitori di tecnologia per l'estrazione diretta del litio, e Traxys North America, uno dei principali negoziatori e commercianti fisici globali nel settore dei metalli e delle risorse naturali, oggi hanno annunciato un accordo di off-take vincolante della durata di dieci anni per la produzione di carbonato di litio presso la centrale di Lilac a Great Salt Lake, in Utah. L'accordo rappresenta un importante traguardo per promuovere il progetto verso la fase di costruzione e stabilisce un chiaro percorso commerciale per uno dei progetti nazionali di produzione del litio più prossimi negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lilac - Contatto per i media:
Elizabeth Pond | VP, Comunicazioni e Brand, Lilac
press@lilacsolutions.com

Traxys - Contatto per i media:
FGS Global
traxys-global@fgsglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

