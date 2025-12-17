L’IDWS 2025 si conclude mettendo in primo piano lo scambio globale di conoscenze, le opportunità finanziarie e le soluzioni idriche scalabili

Mercoledì si è conclusa a Gedda la 4ª edizione dell’IDWS (Innovation Driven Water Sustainability Conference) 2025, che si è confermata come una delle piattaforme più influenti al mondo nel plasmare il futuro dell’innovazione, della sostenibilità e della sicurezza idrica. Riunendo alti decisori politici globali e leader internazionali dell’industria, l’edizione di quest’anno ha promosso un dialogo cruciale sulla tutela della risorsa più vitale del pianeta, con l’Arabia Saudita in prima linea.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, una serie di incontri ha favorito riunioni promosse dall’autorità idrica saudita (SWA) – incentrate sulle sfide comuni, sullo scambio di conoscenze e sull’esplorazione di opportunità nell’ambito dell’ecosistema idrico globale. Le discussioni, alle quali hanno partecipato vari leader del settore e funzionari di governi federali, inclusi rappresentanti dell’autorità idrica di Singapore (Singapore Water Authority) e della Banca Mondiale, hanno evidenziato la crescente rilevanza internazionale dell’IDWS.

Michael Toh, direttore generale della Singapore Water Association, che questa settimana ha siglato un protocollo d’intesa con la Saudi Water Authority, ha delineato un percorso per una partnership strategica orientata alla collaborazione internazionale. Nel frattempo, a sottolineare la dimensione globale dell’IDWS 2025, Jaehyang So, presidente del cda del Technical Committee (TEC) della Global Water Partnership, ha tenuto un intervento volto a illustrare il programma d’investimento idrico dell’Unione Africana, rimarcando la necessità di un flusso costante di investimenti nel settore idrico.

La sessione conclusiva ha inoltre visto la proclamazione dei vincitori dell’innovativo Miyahthon, un “hackathon” dedicato alle soluzioni sostenibili per l’acqua. I riconoscimenti sono stati conferiti a: Separation Membrane Innovation (SMI); Raaq; Smart Corr; Aqua Volt; VibraFlow; Mizan For Technology Solutions; AquaTwin; NuPlasTec; Hessan; Smart Green Solutions; HydroMine; Earth Pulse e The Door of Innovation.

Sua Eccellenza l’Ing. Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkarim, presidente della Saudi Water Authority, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è pienamente impegnata a guidare un cambiamento concreto per un futuro migliore e l’IDWS 2025 ha messo in luce tutto l’impegno del Regno alla sostenibilità idrica. Da un’apertura che ha definito una visione chiara, a tre giorni di scambio di conoscenze, informazioni approfondite di grande valore, dialoghi stimolanti e indicazioni strategiche, l’evento ha tracciato la direzione. L’energia espressa dal Global Prize for Innovation in Water (GPIW) e dal Miyahthon rispecchia gli ambiziosi obiettivi del Regno”.

Nel corso dei tre giorni dell’evento sono stati firmati complessivamente 27 accordi, articolati in cinque ambiti chiave: sviluppo di tecnologie avanzate; sviluppo e rafforzamento delle competenze; supporto all’innovazione e all’imprenditorialità; miglioramento dell’efficienza dei servizi; e consolidamento della collaborazione nella ricerca e sviluppo.

