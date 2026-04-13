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Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobile

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1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni di telecomunicazioni globali e le società di Schwarz Group, uno dei gruppi di vendita al dettaglio più grandi al mondo, sono in procinto di firmare un accordo di collaborazione strategica completo. A tal fine, le aziende dello Schwarz Group stanno acquisendo una quota del 9,9 percento in 1GLOBAL. La società opererà come partner tecnologico esclusivo per la connettività mobile nei prossimi cinque anni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260413782358/it/

This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per Lidl
Corporate Affairs Lidl International
Email: corporate.communications.international@lidl.com

Contatto per 1GLOBAL
1GLOBAL Communications
Email: press@1global.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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