L'iconica Cadillac rosa di Mary Kay viaggia a elettricità con il nuovissimo modello OPTIQ

Il colosso mondiale della cosmetica Mary Kay Inc. oggi ha annunciato un'importante tappa nella propria storia di empowerment: la trasformazione dell'adorata Cadillac rosa in un veicolo totalmente elettrico (EV). La Cadillac rosa OPTIQ ha debuttato nel corso del seminario annuale di Mary Kay, organizzato per la prima volta nella vivace città di Charlotte, nella Carolina del Nord.

La Cadillac OPTIQ rappresenta un significativo passo avanti nell'impegno di Mary Kay per l'innovazione, la responsabilità ambientale e il raggiungimento delle aspettative della prossima generazione sia di addetti indipendenti del comparto vendite di Mary Kay, sia dei loro clienti. Il passaggio dalla combustione interna all'elettrico non rappresenta un semplice aggiornamento del veicolo, ma una visione rinnovata per il futuro dell'iconico marchio di bellezza.

"Per decenni, la Cadillac rosa di Mary Kay ha simboleggiato il successo, l'aspirazione e il potere del riconoscimento", è il commento di Ryan Rogers, direttore esecutivo di Mary Kay . "Con il lancio del modello OPTIQ totalmente elettrico rendiamo omaggio a questa iconica eredità e ci avviciniamo a un futuro trasformativo, basato sul nostro impegno per la sostenibilità e sulla dedizione con cui puntiamo a ispirare e celebrare i successi della nostra forza commerciale indipendente per le prossime generazioni".

"Il nostro rapporto con Mary Kay dura da decenni e si basa su valori condivisi di innovazione, empowerment ed eccellenza", ha dichiarato Ian Hucker, vicepresidente di GM Envolve . "Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'azienda mentre si avvia coraggiosamente verso il futuro con la transizione a un veicolo elettrico, supportando una visione che non è solo sostenibile, ma anche estremamente stimolante. La Cadillac OPTIQ rosa rappresenta un progresso fantastico che coniuga le performance e il lusso che ci si aspetta da Cadillac con un'innovazione importante e un impatto basato sugli obiettivi".

Informazioni sulla Cadillac rosa modello OPTIQ:

OPTIQ mantiene l'inconfondibile color rosa perlato e al contempo propone una carrozzeria elegante e modernizzata con funzionalità avanzate. Come parte dell'impegno di Mary Kay per la sostenibilità, il veicolo dimostra l'impegno dell'azienda nel ridurre le emissioni di carbonio, confermandosi al contempo come fonte di ispirazione.

Le eccezionali performance aerodinamiche di OPTIQ consentono un'autonomia di 302 miglia, secondo le stime dell'EPA 1 . Anche la rivoluzionaria piattaforma di batterie targata GM e le unità di trasmissione per veicoli elettrici, insieme all'impiego di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, svolgono un ruolo importante nell'incredibile autonomia del veicolo.

. Anche la rivoluzionaria piattaforma di batterie targata GM e le unità di trasmissione per veicoli elettrici, insieme all'impiego di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, svolgono un ruolo importante nell'incredibile autonomia del veicolo. Lo spoiler posteriore ventilato, i diffusori e altri elementi scultorei migliorano l'aerodinamica nella parte terminale del SUV, ma senza comprometterne il design sorprendente.

OPTIQ coniuga spaziosità e lusso degli interni in una proposta confortevole. Decorazioni e dettagli illuminati arricchiscono l'esclusiva interpretazione di OPTIQ dell'eleganza secondo Cadillac, con la suite tecnologica di bordo che comprende funzionalità come l'impianto audio AKG a 19 altoparlanti e Dolby Atmos, per un'esperienza di ascolto intuitiva.

Lo sapevate?

L'iconica Cadillac rosa è nata nel 1968, anno in cui Mary Kay Ash ha acquistato una Cadillac Coupe De Ville da una concessionaria di Dallas e l'ha subito fatta riverniciare per abbinarla alla palette di rossetti rosa pallido e ombretti Mary Kay®. In seguito, la General Motors ha chiamato questo colore Mary Kay Pink Pearl, una tonalità esclusiva di Mary Kay.

Mary Kay è stata nominata da Euromonitor International come il Primo marchio mondiale di vendita diretta di cosmetici e prodotti per la cura dell'epidermide 2 per tre anni consecutivi: nel 2023, nel 2024 e di nuovo nel 2025.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a. seguire i propri sogni. Per saperne di più marykayglobal.com . Trovateci su Facebook , Instagram , e LinkedIn , o seguiteci su X .

1 Autonomia stimata da GM in base a propri test di sviluppo e/o proiezioni analitiche conformi alla revisione SAE J1634 2017-MCT, soggetta a modifiche prima della produzione. L'autonomia effettiva può variare in base a diversi fattori, tra cui temperatura, terreno, età della batteria, carico e modalità di utilizzo e manutenzione del veicolo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cadillac.com . 2 "Fonte: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, vendite a valore al prezzo consigliato, dati del 2024"

