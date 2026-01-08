Liberty Latin America amplia la partnership esclusiva di servizi internazionali a gestione vocale con BTS verso 22 ulteriori mercati caraibici

BTS , fornitore leader, abilitatore tecnologico e partner fidato degli attori CommTech a livello globale, è stato nominato da Liberty Latin America (LLA) in qualità di fornitore esclusivo di servizi internazionali a gestione vocale per altri 22 mercati caraibici.

Questa espansione avviene sulla scia del successo della partnership del 2023, in cui BTS è stata selezionata come fornitore internazionale di servizi vocali per Costa Rica, Panama, Porto Rico e le Isole Vergini Americane. Ai sensi di tale accordo, BTS supporterà ora servizi internazionali sulla lunga distanza (ILD) in un totale di 26 mercati LLA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108820738/it/

Paula Ruiz

pruiz@bts.io

+1 305 302-5233

+34 657 556 310





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire