Libertex votata “Best CFD Broker - Europe” ai Global Forex Awards

Il pluripremiato broker online Libertex aggiunge un nuovo riconoscimento alla sua raccolta di premi con la nomina Best CFD Broker in Europa da parte dei Global Forex Awards.

Il titolo non evidenzia solo il ruolo del broker come leader affidabile, ma riflette anche l'impegno di Libertex a fornire eccellenza a tutti i livelli. Applicandosi a una serie completa di servizi dell'azienda, dall'assistenza clienti alla tecnologia di trading, alla formazione e alla copertura degli asset, il riconoscimento rafforza la posizione del broker sullo scenario globale del trading di CFD, accendendo un riflettore sul suo impegno costante per mantenere la sua competenza nel settore.

