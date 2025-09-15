Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Libertex votata “Best CFD Broker - Europe” ai Global Forex Awards

AA

Il pluripremiato broker online Libertex aggiunge un nuovo riconoscimento alla sua raccolta di premi con la nomina Best CFD Broker in Europa da parte dei Global Forex Awards.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250915778106/it/

(Photo: Libertex)

(Photo: Libertex)

Il titolo non evidenzia solo il ruolo del broker come leader affidabile, ma riflette anche l'impegno di Libertex a fornire eccellenza a tutti i livelli. Applicandosi a una serie completa di servizi dell'azienda, dall'assistenza clienti alla tecnologia di trading, alla formazione e alla copertura degli asset, il riconoscimento rafforza la posizione del broker sullo scenario globale del trading di CFD, accendendo un riflettore sul suo impegno costante per mantenere la sua competenza nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

pr@libertex.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario