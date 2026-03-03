Giornale di Brescia
L'IA sta redefinendo le regole della crescita nel CPG

NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha pubblicato The New Growth Frontier. Questa nuova analisi, prodotta in collaborazione con Kearney, rivela che l'intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui i marchi di beni di consumo confezionati (CPG) innovano e competono, con profondi effetti sull'innovazione, sulla scoperta di prodotti e sul percorso di acquisto dei consumatori.

Negli ultimi tre anni, i marchi di nicchia consolidati hanno registrato un aumento di 1,5 punti percentuali della quota di mercato negli Stati Uniti (2022–2025), mentre i brand nazionali di grandi e medie dimensioni sono diminuiti di 2,1 punti percentuali, stando ai dati di misurazione delle vendite al dettaglio raccolti da NIQ.

