L'FDA statunitense concede la verifica prioritaria a sonrotoclax per il trattamento del linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato e concesso la Priority Review a una New Drug Application (NDA, Domanda per un nuovo farmaco) per sonrotoclax, un inibitore del BCL-2 di nuova generazione per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (MCL) recidivante o refrattario(R/R), a seguito del trattamento con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126931496/it/

Contatto per gli investitori

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com



Contatto per i media

Kyle Blankenship

+ 667-351-5176

media@beonemed.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire