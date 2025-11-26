L'FDA statunitense concede la verifica prioritaria a sonrotoclax per il trattamento del linfoma a cellule mantellari recidivante o refrattario
BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato e concesso la Priority Review a una New Drug Application (NDA, Domanda per un nuovo farmaco) per sonrotoclax, un inibitore del BCL-2 di nuova generazione per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (MCL) recidivante o refrattario(R/R), a seguito del trattamento con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK).
