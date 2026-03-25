Lexon × Jeff Koons presentano la Chromatic Collection: un nuovo coloratissimo capitolo per i fortunati Balloon Dog Lamp e Balloon Dog Speaker

Dopo il successo della sua prima edizione 2025, la collaborazione Lexon × Jeff Koons inaugura una nuova era all'insegna dell'audacia con il lancio della Chromatic Collection , un'evoluzione colorata dei suoi Balloon Dog Lamp e Balloon Dog Speaker . I preordini saranno disponibili a partire dal 24 marzo 2026, esclusivamente su lexon-design.com nell'ambito di un'edizione limitata.

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Lexon x Jeff Koons — new Chromatic Collection

Caratterizzata dall'iconico corpo trasparente che rivela la tecnologia al suo interno, la Chromatic Collection presenta otto modelli: Balloon Dog Lamp in Oro, Blu, Rosso e Platino, and Balloon Dog Speakers in Oro, Blu, Rosso e Bianco, evidenziando la natura da collezione della serie, offrendo a nuovi appassionati un punto di accesso e al contempo ai collezionisti esistenti l'opportunità di arricchire la propria collezione. Questo nuovo approccio porta maggiore varietà e una dimensione più personale alla collezione, consentendo a ogni pezzo di stimolare la sensibilità di ogni proprietario in modo unico.

Ampiamente adottata da migliaia di collezionisti in più di 90 Paesi, la prima edizione è sempre stata apprezzata per la qualità elevata della sua esecuzione, l'affascinante combinazione di design e tecnologia, l'attenzione ai dettagli, l'esperienza dell'apertura della confezione degna di un collezionista, reinterpretando l'iconico Balloon Dog di Jeff Koons come due articoli da collezione che hanno trasformato un'opera d'arte riconosciuta a livello mondiale in oggetti di luce e suono.

Un dialogo tra arte e design

“Con la Chromatic Collection, abbiamo voluto approfondire ulteriormente il dialogo tra arte e design, aggiungere colore è un modo per portare emozione e joie de vivre in questi oggetti speciali che ci accompagnano nella nostra quotidianità”, ha dichiarato Boris Brault, CEO di Lexon. “Questa collezione invita le persone a coinvolgersi con Balloon Dog in modo più personale, trasformando un simbolo di festa in un'esperienza avvolgente di luce e/o suono”.

“ Sono entusiasta di questa nuova collaborazione con Lexon, che ha trasformato Balloon Dog. Balloon Dog Lamp è disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci, mentre Balloon Dog Speaker ci circonda con un suono avvolgente. I due oggetti sono un modo entusiasmante di lasciare entrare Balloon Dog nella nostra vita quotidiana dove si fondono arte, design e tecnologia ”, afferma Jeff Koons.

Una lampada. Infinite possibilità di luce

Balloon Dog Lamp Chromatic abbina una tecnologia di illuminazione all'avanguardia con un iconico design scultoreo. Dotata di quasi 400 LED integrati, fornisce fino a 200 lumen di illuminazione, offrendo al contempo una tavolozza di 9 colori LED e 9 effetti luminosi, ogni animazione luminosa arricchita con sub-animazioni uniche.

Da bianco caldo e freddo a vivaci toni RGB, assieme a effetti animati come arcobaleno, intermittente e lampeggio, la lampada si adatta facilmente a ogni mood e occasione, per la concentrazione, il relax o l'intrattenimento. Con luminosità regolabile e modalità di illuminazione multicolore, la lampada consente agli utenti di creare l'atmosfera con precisione e personalità.

Alimentata dalla tecnologia proprietaria Easy Sync di Lexon, Balloon Dog Lamp Chromatic estende ulteriormente l'esperienza consentendo la connessione e sincronizzazione ininterrotta di colori, effetti e luminosità di un numero infinito di lampade. Sistemate in diversi punti di una stanza o raggruppate insieme per maggiore impatto visivo, le lampade funzionano in perfetta armonia per creare un'ambiente totalmente coordinato. La nuova edizione di Balloon Dog Lamp è totalmente compatibile con il modello del 2025, il che permette la perfetta sincronizzazione di entrambe le versioni.

Dotata di una batteria integrata con autonomia massima di 5 ore, Balloon Dog Lamp Chromatic è ricaricabile in modalità wireless o mediante USB-C e viene fornita con un cavo textured USB-C da 150 cm.

Una scultura con l'anima sonora

Concepito come una vera e propria opera d'arte dotata di tecnologia Bluetooth® 5.3, Balloon Dog Speaker offre suono ad alta fedeltà a 360° caratterizzato da ricchezza e profondità eccezionali.

Il suo avvolgente paesaggio sonoro si avvale di 10 speaker integrati, che combinano sei driver attivi ultra precisi con quattro amplificatori passivi accuratamente calibrati, progettati per evidenziare le basse frequenze. Il risultato è un'esperienza di ascolto ricca, bilanciata e avvolgente che riempie lo spazio da ogni angolo.

Dotato di 2 microfoni incorporati, l'altoparlante supporta le chiamate in viva voce attraverso il dispositivo collegato e l'interazione con l'assistente AI mediante lo smartphone connesso tramite Bluetooth, direttamente dall'altoparlante, per un'esperienza quotidiana più intuitiva e divertente.

Dotati di tecnologia True Wireless Stereo (TWS), due Balloon Dog Speakers possono essere accoppiati per creare un assetto stereo più ampio, aggiungendo maggiore profondità e una presenza audio più potente. La nuova edizione di Balloon Dog Speaker è totalmente compatibile con il modello del 2025, il che permette la funzione accoppiata di entrambe le versioni.

Dotato di una batteria integrata che offre fino a 10 ore di autonomia, Balloon Dog Speaker è ricaricabile in modalità wireless o mediante USB-C e viene fornito con un cavo textured USB-C da 150 cm.

La tecnologia di un'opera d'arte

La trasformazione del Balloon Dog di Jeff Koons in un oggetto di design totalmente funzionale ha richiesto oltre 50.000 ore di sviluppo, in una collaborazione di ingegneria, innovazione e artigianato.

Una delle sfide maggiori è stata preservare la forma scultorea immediatamente riconoscibile integrando al contempo i sistemi di illuminazione e audio all'avanguardia in una struttura trasparente. Dall'innovazione dei materiali alla calibrazione acustica all'ingegneria della diffusione LED, ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari.

Per l'edizione del 2026, l'introduzione del colore ha aggiunto un nuovo livello di complessità, che ha richiesto una perfetta armonia di finiture, toni e materiali per assicurare la continuità tra lampada e speaker.

Entrambi gli oggetti condividono le stesse dimensioni scultoree di 11 pollici / 28 cm in altezza e contengono quasi 1 kg di tecnologia, creati per durare e per l'uso quotidiano. Questa collaborazione fonde la tradizione artistica e l'innovazione tecnologica, trasformando un'opera d'arte iconica in un design funzionale con uno scopo, una presenza e una rilevanza quotidiana.

Autenticità esclusiva ed esperienza del collezionista

Ogni pezzo porta la firma da Jeff Koons, incisa sotto le zampe anteriori ed è fornito con un certificato di autenticità. Un ologramma sul certificato di autenticità e sulla confezione ne rafforzano ulteriormente l'esclusività, aumentando il valore della lampada come oggetto da collezione.

Progettati come un'estensione dell'opera d'arte stessa, la confezione riflette l'identità visiva della Chromatic Collection, esaltando l'esperienza di apertura della scatola per trasformarlo in un momento di scoperta.

Una collaborazione cultural continua

Concepito inizialmente per rendere omaggio al 10° anniversario di The Broad Museum nel settembre 2025, la collaborazione tra Lexon e Jeff Koons rappresenta un'intersezione unica di arte e design.

La collaborazione continua a sostenere la missione di The Broad di democratizzare l'accesso all'arte contemporanea, portando le opere iconiche oltre le pareti del museo e nella vita di tutti i giorni.

Dettagli sui preordini e disponibilità

Lancio del preordine: il 24 marzo 2026, esclusivamente su lexon-design.com

Prezzo: 800 euro/dollari l'uno (Lampada o Speaker)

Inizio delle spedizioni: giugno 2026

Limiti dei preordini: 2 unità per colore, per prodotto, per cliente

Disponibilità in tutto il mondo

Informazioni su Jeff Koons

Jeff Koons è uno dei maggiori artisti contemporanei, noto per le sue trasformazioni di oggetti d'uso quotidiano in sculture audaci e riflessive che fondono la storia dell'arte e la cultura moderna. Nato nel 1955 a York, Pennsylvania, ha studiato al Maryland Institute College of Art e alla School of the Art Institute of Chicago. Dalla sua prima mostra personale nel 1980, le sue opere sono state esibite in tutto il mondo in importanti musei come il MoMA, il Guggenheim e il Tate, e, naturalmente, The Broad. Gli oggetti iconici di Koons, tra cui Balloon Dog, Rabbit e Puppy, esplorano temi di auto accettazione e trascendenza. Le sue sculture floreali monumentali e le opere in acciaio inox a specchio sfidano le percezioni della materialità e dell'artigianato. Premiato in tutto il mondo, Koons è stato onorato con la Légion d’Honneur francese e insignito della Medal of the Arts dal Dipartimento di Stato americano. Koons ha inoltre contribuito alla diplomazia culturale e all'impegno per la protezione dell'infanzia attraverso il Koons Family International Law and Policy Institute.

Informazioni su Lexon

Dal 1991, anno della sua creazione, Lexon ha instancabilmente oltrepassato i confini facendo la differenza nel mondo del design, pur restando fedele all'impegno di rendere utili, belli, innovativi e abbordabili gli oggetti di piccole dimensioni. Che si tratti di elettronica, audio, accessori da viaggio, ufficio o tempo libero, Lexon ha saputo stabilire una relazione speciale con la creatività e collaborare con i migliori designer internazionali, per creare collezioni senza tempo di oggetti lifestyle, venduti ogni anno in milioni di unità. Oggi, forte di oltre 35 anni di esistenza e di oltre 250 premi, di collaborazioni con alcuni dei designer più rinomati e della presenza nel retail in 90 Paesi, Lexon si è imposta a tutti gli effetti come un brand francese iconico nel mondo del design.

Informazioni su The Broad

La missione di The Broad è rendere l'arte contemporanea accessibile al pubblico più ampio possibile. Fondata nel 2015 su Grand Avenue, nel centro di Los Angeles, dai filantropi Eli e Edythe Broad, il museo offre l'ingresso gratuito a tutti e presenta un programma attivo di mostre speciali ed eventi live innovativi, tutti all'interno di un iconico edificio progettato da Diller Scofidio + Renfro. The Broad è la sede della collezione Broad, una delle più importanti collezioni al mondo di arte postbellica e contemporanea, che continua ad arricchirsi di nuovi artisti e opere d'arte. Il museo è la sede della biblioteca pubblica internazionale della The Broad Art Foundation, che dal 1984 organizza prestiti di opere d'arte provenienti da collezioni a musei di tutto il mondo. Un'estensione del museo aprirà le porte prima dei Giochi Olimpici di Los Angeles dell'estate 2028, ampliando ancora di più l'accesso pubblico.

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Annabel Corlay

press@lexon-design.com





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