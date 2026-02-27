L'evento Sun Nuclear QADS 2026 unisce le conoscenze cliniche e le ultime novità per il progresso della garanzia di qualità nella radioterapia

Sun Nuclear , un'azienda Mirion Medical, oggi ha aperto il QA & Dosimetry Symposium (QADS), che si svolgerà nei prossimi due giorni a Roma. La 15esima edizione riunisce più di 230 fisici clinici e professionisti della medicina radiologica provenienti da circa 40 Paesi. I partecipanti da diversi ambienti clinici otterranno crediti di formazione continua condividendo informazioni pratiche, approcci emergenti ed esperienze concrete che creano il futuro della qualità e della sicurezza dei pazienti nell'assistenza oncologica.

Sulla base della sua tradizione di forum guidato dai colleghi con applicazioni pratiche, QADS 2026 presenta sessioni tenute da 24 oratori che comprendono i seguenti argomenti:

Direzioni future nella garanzia di qualità (QA) delle apparecchiature e dei pazienti e nella dosimetria in-vivo

La QA nella radiochirurgia stereotassica (SRS) e radioterapia stereotassica corporea (SBRT)

Sicurezza e selezione di strumenti basati basata su linee guida

Tecnologie emergenti, comprese teranostica, AI e automazione

Rafforzando il suo ruolo di trampolino di lancio per l'innovazione fondata sulla pratica clinica, QADS 2026 servirà da presentazione di Daily QA™ 4 Pro, l'ultima novità per la QA giornaliera delle apparecchiature di Sun Nuclear. I partecipanti assisteranno a un'anteprima di come Daily QA 4 Pro riunisce la dosimetria e i controlli di imaging/posizionamento in un unico dispositivo indicizzato e visualizzabile, che supporta un'impostazione più rapida, meno ingressi nelle stanze d'ospedale e flussi di lavoro più coerenti.

David Barbee, Ph.D., DABR, di NYU Langone Health terrà una presentazione che esplora una prima esperienza clinica con il dispositivo Daily QA 4 Pro. La sessione esamina lo scenario in evoluzione del controllo qualità giornaliero delle apparecchiature, basandosi su dati di misurazione comparativa forniti da strumenti di QA indipendente e controlli di prestazioni di apparecchiature per evidenziare come le diverse fonti di dati possano essere esaminati, interpretati e integrati in modo significativo in flussi di lavoro della QA. Attraverso esempi concreti, la discussione affronterà le efficienze, le limitazioni degli approcci esistenti e le opportunità emergenti per migliorare la visibilità dei dati, l'analisi delle tendenze e la comprensione dei flussi di lavoro, preparando la scena per il dialogo informato sulla direzione futura della QA delle apparecchiature.

Inoltre, QADS comprenderà dimostrazioni di una soluzione basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dei piani, Plan AI™, che recentemente ha ottenuto il marchio CE, che lo ha reso disponibile sul mercato europeo. I partecipanti possono esplorare il modo in cui Plan AI accelera simultaneamente le velocità di pianificazione della radiazione e migliora la qualità e la coerenza del piano. Queste dimostrazioni completano le sessioni tecniche del simposio offrendo un'esposizione diretta alle capacità emergenti.

“Mentre le esigenze di gestione della qualità clinica continuano ad aumentare, i forum come QADS giocano un ruolo critico nel riunire la comunità per condividere le esperienze, valutare nuovi approcci e concentrarsi su ciò che offre autentico valore nella pratica”, ha dichiarato Luis Rivera, Vicepresidente esecutivo di Mirion Medical, e Presidente di Sun Nuclear. “QADS riflette il nostro impegno a supportare i fisici e i team di assistenza clinica con soluzioni e conversazioni fondate nella realtà clinica e incentrate sul miglioramento della qualità e dell'efficienza”.

Per saperne di più su QADS, visitare qasymposium.com .

Informazioni su Mirion

Mirion è un leader globale nei settori della protezione dalle radiazioni, delle scienze e della medicina, attuando innovazioni che offrono protezione vitale mentre sfruttano il potenziale trasformativo della radiazione ionizzante in una varietà di mercati finali. Il gruppo Mirion Technologies è impegnato a promuovere progressi nell'energia nucleare attraverso tecnologie comprovate e competenze in materia di protezione dalle radiazioni. Il gruppo Mirion Medical è incentrato sul miglioramento della qualità nell'assistenza oncologica attraverso la sua ampia gamma di soluzioni che esaltano l'implementazione e assicurano la sicurezza in tutto lo scenario medico. Con sede ad Atlanta, in Georgia negli Stati Uniti, Mirion impiega circa 3.200 persone e opera in 12 Paesi.

Varian Medical Systems ® è un marchio di fabbrica registrato, e Varian™ e Machine Performance Checks sono marchi di fabbrica, di Varian Medical Systems, Inc. Sun Nuclear non è affiliata con o sponsorizzata da Varian Medical Systems, Inc.

©2026 Mirion. Tutti i diritti riservati. Plan AI e Daily QA 4 Pro sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Mirion Technologies, Inc. e/o le sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

