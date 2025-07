LEO Pharma annuncia l'approvazione da parte dell'FDA di ANZUPGO® (delgocitinib) crema negli Stati Uniti.

LEO Pharma, un leader globale nel settore della dermatologia medica, ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato ANZUPGO ® (delgocitinib) crema (20 mg/g) per il trattamento topico dell'eczema cronico delle mani (CHE) da moderato a grave nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi topici o per i quali tali farmaci non sono consigliabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250723878618/it/

Jes Frederiksen

Comunicazioni globali dell'azienda

+45 53 60 59 48

jebfe@leo-pharma.com



Jeppe Ilkjær

Comunicazioni globali dell'azienda

+45 30 50 20 14

JEILK@leo-pharma.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire