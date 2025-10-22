Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Lenovo sblocca un nuovo livello di produttività e creatività con i PC Copilot+ dotati di processori AMD Ryzen™ AI

AA

Lenovo™ ha presentato la sua nuova serie di PC con IA di prossima generazione ThinkCentre™ con processori AMD Ryzen™ AI serie 300 con capacità NPU integrata fino a 50 TOPS: il ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO), il ThinkCentre neo 55s Gen 6 con piccolo fattore di forma e il piccolissimo ThinkCentre neo 55q Gen 6 . Progettati per le PMI che desiderano mettere il turbo alla loro produttività con l'IA, la famiglia di desktop ThinkCentre neo Gen 6 offre esperienze PC Copilot+ esclusive 1 , le prestazioni per eccellere, la flessibilità e l'estensibilità per adeguarsi e l'efficienza e l'assistenza per godere della totale tranquillità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251021208970/it/

ThinkCentre™ desktop next-gen AI PCs powered by AMD Ryzen™ AI 300 Series processors

ThinkCentre™ desktop next-gen AI PCs powered by AMD Ryzen™ AI 300 Series processors

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pedro Chen ( pchen25@lenovo.com )



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario