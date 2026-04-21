Lenovo presenta l'intelligenza artificiale su scala industriale alla Fiera di Hannover del 2026, garantendo tempi di consegna fino all'85% più rapidi per i fabbricanti

A causa della pressione crescente a cui sono sottoposti, per i fabbricanti è necessario migliorare l'efficienza, la resilienza e la reattività di fronte alla continua volatilità della catena di approvvigionamento e alla crescente complessità operativa. In tale contesto, l'intelligenza artificiale non è più un'ambizione per il futuro, ma una necessità operativa. Poiché il 94% prevede infatti di aumentare gli investimenti nell'intelligenza artificiale nel 2026 1 e un rendimento atteso di 2,86 dollari per ogni dollaro speso 2 , la priorità non è più sperimentare, ma operare.

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