Lenovo presenta il rivoluzionario Personal AI Super Agent, nuovi concept adattivi e le innovazioni di prossima generazione per i dispositivi mobili, per gaming, consumer e commerciali al CES 2026

In occasione del CES® 2026, Lenovo™ ha lanciato un’ampia gamma di innovazioni nell’ambito del suo vasto portafoglio, presentando nuove e più intelligenti esperienze di IA personale, proof-of-concept primi nel loro genere e importanti aggiornamenti in ambito gaming, mobile, consumer e commerciale. Dai ThinkPad™ ai ThinkBook™, ThinkCentre™, Yoga™, IdeaPad™, Legion e Motorola, Lenovo mostra come la sua visione “IA più intelligente per tutti” stia prendendo forma attraverso dispositivi sempre più adattivi, nuovi fattori di forma audaci e soluzioni software IA progettate per adattarsi in modo naturale nella vita di tutti i giorni.

