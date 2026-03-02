Lenovo presenta i PC con IA adattiva, concetti modulari e il lancio di Lenovo Qira all’MWC 2026

All’MWC® 2026 Lenovo™ ha presentato una nuova generazione di dispositivi con IA adattiva e concetti orientati al futuro, studiati per professionisti, creativi, studenti e giocatori. Basata su una nuova architettura PC modulare, un concetto di laptop 3D che non richiede occhiali, un dispositivo palmare di gaming pieghevole e il lancio di Lenovo Qira, la vetrina Lenovo riflette un cambiamento più ampio nel personal computing verso sistemi che si adattano in modo intelligente alle persone e ai loro ambienti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260301106948/it/

In tutto il suo portfolio il focus di Lenovo rimane sull’offerta di una tecnologia personalizzata, proattiva e protetta, creando al contempo un ecosistema IA unificato che operi in modo naturale tra i vari dispositivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260301106948/it/

Adrian Horne, adrianhorne@lenovo.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire