Lenovo presenta i PC con IA adattiva, concetti modulari e il lancio di Lenovo Qira all’MWC 2026
All’MWC® 2026 Lenovo™ ha presentato una nuova generazione di dispositivi con IA adattiva e concetti orientati al futuro, studiati per professionisti, creativi, studenti e giocatori. Basata su una nuova architettura PC modulare, un concetto di laptop 3D che non richiede occhiali, un dispositivo palmare di gaming pieghevole e il lancio di Lenovo Qira, la vetrina Lenovo riflette un cambiamento più ampio nel personal computing verso sistemi che si adattano in modo intelligente alle persone e ai loro ambienti.
In tutto il suo portfolio il focus di Lenovo rimane sull’offerta di una tecnologia personalizzata, proattiva e protetta, creando al contempo un ecosistema IA unificato che operi in modo naturale tra i vari dispositivi.
