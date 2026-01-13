Lenovo porta nel retail visibilità dei negozi in tempo reale e supporto basato sull’IA – generando valore fin dal primo giorno

I retailer perdono ricavi ogni volta che un negozio online va offline, un sistema si guasta o i dipendenti in prima linea non hanno gli strumenti necessari per intervenire tempestivamente. Al contempo, le piattaforme di IA generativa e gli agenti IA stanno creando nuove opportunità per migliorare le esperienze di vendita online e i tassi di conversione. Tuttavia, nonostante l’IA abbia il potenziale per aiutare i retailer a ottenere margini migliori e vantaggi competitivi, molti trovano ancora difficile trasformare la fase di sperimentazione in miglioramenti operativi e di ricavi costanti nelle attività quotidiane.

