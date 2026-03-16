Lenovo porta l’IA su scala industriale negli sport a livello globale – migliorando l’esperienza dei tifosi, accelerando la crescita dei ricavi e ottimizzando la performance e l’efficienza operativa grazie a NVIDIA

Oggi, in occasione di NVIDIA GTC, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha annunciato l’ampliamento di una collaborazione pluriennale stretta con NVIDIA per consentire all’industria sportiva globale di implementare più facilmente l’IA su scala industriale in ambienti mission-critical, con l’obiettivo di trasformare i dati in tempo reale in crescita dei ricavi, resilienza operativa e vantaggi decisionali immediati.

Si prevede che il settore della tecnologia applicata agli sport crescerà a livello globale dai 23 miliardi di dollari del 2025 a oltre 60 miliardi di dollari entro il 2030. Gli eventi sportivi mondiali rappresentano alcuni degli ambienti operativi più complessi e difficili di qualsiasi settore, combinando scala, sofisticazione tecnica e visibilità pubblica senza precedenti.

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