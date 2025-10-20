Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Lenovo porta avanti la trasformazione della forza lavoro con l’IA agentica: affidabile, comprovata e pronta a generare un ROI

AA

Mentre le imprese sono impegnate nel cogliere il valore dell’IA, Lenovo annuncia il lancio di nuove funzionalità di IA agentica come cardine del suo portafoglio per la forza lavoro basato sull’IA – una suite completa di dispositivi, servizi e soluzioni per il ciclo di vita che trasforma gli investimenti nell’IA in valore aziendale misurabile.

Secondo IDC, le aziende stanno già ottenendo quasi 4 dollari di ritorno per ogni dollaro investito in IA generativa e si prevede che, entro il 2027, l’IA agentica raddoppierà la produttività della forza lavoro a livello globale – una prova concreta che le imprese stanno passando dalla fase di sperimentazione dell’IA a risultati tangibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Zeno Group per conto di Lenovo: lenovossg@zenogroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario