Lenovo Group ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), oggi ha annunciato risultati record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, con ricavi complessivi che hanno raggiunto il massimo storico di 20,5 miliardi di USD, in crescita del 15% su base annua. L’utile netto rettificato[1] è aumentato del 25% su base annua raggiungendo 512 milioni di dollari, mentre il margine di utile netto rettificato è salito al 2,5%, trainato dall’aumento dei ricavi. Questi indicatori riflettono la solidità della performance operativa del Gruppo in quanto escludono l’impatto dell’effetto contabile non monetario relativo alla svalutazione di warrant, degli interessi figurativi sui bond convertibili e di altre componenti non monetarie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251119178594/it/

Referenti per la stampa

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com

Londra – Charlotte West, cwest@lenovo.com

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com







La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire