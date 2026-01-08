Giornale di Brescia
Lenovo definisce la nuova era dell’IA ibrida con un portafoglio di soluzioni AI personalizzate, percettive e proattive presentato al Tech World @ CES 2026

Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo ha presentato le sue innovazioni più audaci per il futuro dell’ IA ibrida , lanciando un nuovo personal AI super agent, PC basati sull’IA e smartphone di nuova generazione, proof-of-concept tra cui indossabili agentic-native, infrastrutture aziendale IA di nuova generazione e collaborazioni rivoluzionarie nei settori dell’intrattenimento e dello sport.

  3. Ricarica la pagina se necessario