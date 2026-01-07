Lenovo collabora con NVIDIA al programma Gigawatt AI Factories per accelerare l’adozione dell’IA aziendale

Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha presentato la Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA , ampliando e rafforzando la propria partnership con NVIDIA tramite un impegno condiviso nell’accelerare l’adozione dell’IA ibrida sulle piattaforme IA personali, aziendali e pubbliche.

Nel suo intervento di apertura Yuanqing Yang, ceo e presidente del cda di Lenovo, insieme a Jensen Huang, ceo e fondatore di NVIDIA, ha presentato questo nuovo programma di fabbriche IA su scala dei gigawatt come un’importante iniziativa che consente ai fornitori di IA cloud di portare online più rapidamente carichi di lavoro e applicazioni IA di nuova generazione, assistendo i clienti dalla fase di creazione a quella di produzione su scala senza precedenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

