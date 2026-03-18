Lenovo collabora con Eva Longoria per lanciare la ricerca globale di “gemelli” commerciali

Lenovo oggi lancia launches Backing Every Business , una nuova iniziativa globale ideata per chiudere la lacuna nell'assistenza che si trovano ad affrontare le piccole imprese. In collaborazione con Eva Longoria, attrice, imprenditrice e investitrice, gli imprenditori di tutto il mondo possono fare domanda per ottenere un finanziamento, tecnologia basata sull'AI e assistenza individuale di un mentor, compresa la stessa Longoria.

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Marina Schaepelynck, mschaepely@lenovo.com





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