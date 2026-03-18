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Lenovo collabora con Eva Longoria per lanciare la ricerca globale di “gemelli” commerciali

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Lenovo oggi lancia launches Backing Every Business , una nuova iniziativa globale ideata per chiudere la lacuna nell'assistenza che si trovano ad affrontare le piccole imprese. In collaborazione con Eva Longoria, attrice, imprenditrice e investitrice, gli imprenditori di tutto il mondo possono fare domanda per ottenere un finanziamento, tecnologia basata sull'AI e assistenza individuale di un mentor, compresa la stessa Longoria.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317946831/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Marina Schaepelynck, mschaepely@lenovo.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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