Lenovo accelera l’adozione dell’IA aziendale con il lancio di Agentic AI e Lenovo xIQ per offrire soluzioni IA ibride nell’intero ciclo di vita e scalabili

Lenovo oggi ha annunciato il lancio della nuova fase di Hybrid AI Advantage™ con il lancio di Lenovo Agentic AI – una nuova soluzione aziendale completa per la creazione, l’implementazione e la gestione di agenti IA – e di Lenovo xIQ , una nuova suite di piattaforme di delivery native con l’IA progettate per semplificare, accelerare e rendere operativa l’IA su scala aziendale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

