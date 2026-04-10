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L'Empire State Building festeggia i suoi primi 95 anni con una nuova e dolce esperienza pop-up firmata Ghirardelli

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Sarà un appuntamento goloso quello organizzato presso la principale attrazione di New York: l' Empire State Building (ESB) oggi annuncia la collaborazione con la Ghirardelli Chocolate Company, la famosa gelateria e cioccolateria situata al piano terra dell'edificio, per creare un pop-up unico nel suo genere in occasione del 95° anniversario del grattacielo, presso la terrazza panoramica all'86° piano, tutti i giorni dal 10 aprile fino al 10 maggio compreso.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409908296/it/

The Empire State Building To Celebrate Its 95th Anniversary With a Sweet New Pop-Up Experience From Ghirardelli

The Empire State Building To Celebrate Its 95th Anniversary With a Sweet New Pop-Up Experience From Ghirardelli

Per festeggiare questa storica data, Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop ha creato l'esclusivo Kong Sundae, un cremoso affogato alla vaniglia accompagnato dalla caratteristica cioccolata calda esclusiva di Ghirardelli e decorato con panna montata, granella di mandorle, un'amarena e un Chocolatey Kong.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:

Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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