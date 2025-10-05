L'emiro di Sharjah inaugura un centro per gli studi arabi in Portogallo

Sua Altezza lo Sceicco Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro del Consiglio supremo ed emiro di Sharjah, ha inaugurato il Centro di studi arabi dell'Università di Coimbra in Portogallo, alla presenza di Sua Altezza la Sceicca Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente della Sharjah Book Authority (SBA). Sua Altezza ha inoltre inaugurato la Biblioteca digitale Joanina, ha donato alla biblioteca il raro manoscritto Barbosa risalente al 1565 e ha firmato copie del suo libro "A Momentous Journey", pubblicato in arabo, inglese e portoghese.

Sharjah Ruler opens Centre for Arabic Studies in Portugal (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza ha inaugurato una targa commemorativa per l'apertura del centro, prima di passare in rassegna i suoi servizi, risorse e programmi a sostegno dell'insegnamento dell'arabo.

Ha quindi visitato la storica biblioteca Joanina presso l'Università di Coimbra, dove ha lanciato la Libreria digitale Joanina e ha tenuto un discorso.

Ha lodato l'università, che gli ha conferito un dottorato ad honorem sette anni fa, e ha evidenziato la connessione della regione del Golfo con la storia del Portogallo attraverso la sua ricerca del manoscritto di Barbosa, perso per un secolo prima della sua scoperta e acquisizione da parte di Sua Altezza nel 2012.

Nell'elogiare l'onestà di Barbosa nel descrivere ciò di cui era stato testimone nel Golfo, ha notato che il manoscritto rappresenta una rara, dettagliata testimonianza della realtà della regione in quell'epoca.

Per spiegare la propria decisione di pubblicare "A Momentous Journey", ha affermato: "Quando ho deciso di pubblicare questo libro, non ero semplicemente alla ricerca di prove storiche, ma di una reale giustizia per il nostro popolo e del ripristino della loro narrativa attraverso gli occhi di un testimone dell'epoca, rendendola una solida base per lo sviluppo di relazioni tra paesi."

Ha inoltre annunciato il lancio della Biblioteca digitale Joanina, un progetto promosso con il supporto di Sharjah in collaborazione con l'Università di Coimbra, esprimendo la speranza che questa partnership continui per il progresso della conoscenza.

Amílcar Falcão, Rettore dell'Università di Coimbra, ha pronunciato un discorso in cui ha elogiato i rapporti sempre più stretti tra il Portogallo e Sharjah, sottolineando il forte impegno di entrambi allo sviluppo di relazioni durature. Ha affermato che lo sviluppo del progetto in collaborazione con SBA è stata una chiara prova del valore delle partnership internazionali. La nuova raccolta digitale, chiamata "Raccolta Sultan bin Mohammed Al Qasimi", offre una preziosa fonte di ricerca in diversi campi.

Durante la cerimonia, Sua Altezza ha firmato delle copie del libro "A Momentous Journey", che è uno studio accademico del manoscritto di Barbosa, uno dei più importanti reperti portoghesi a documentare il periodo degli inizi del 16º secolo. Ha donato inoltre alla libreria il manoscritto del 1565, descrivendolo come una delle versioni più complete ancora esistenti.

Al momento di concludere la visita, ha visitato la storica Biblioteca Joanina, dove ha potuto ammirare rari manoscritti e conoscere i vari dipartimenti e gli sforzi per la conservazione del suo prezioso patrimonio.

