L'eccellenza e la qualità di ClickUp 4.0 sono disponibili oggi, per ottimizzare la produttività umana

ClickUp oggi ha annunciato il lancio di ClickUp 4.0, una versione dirompente progettata per mettere fine al caos della dispersione del lavoro e inaugurare una nuova era per il lavoro. Mossa da un'audace visione per la convergenza di software, persone e AI, ClickUp 4.0 propone una serie di nuove, potenti funzionalità che consente ai team di fare al meglio il loro lavoro in un unico spazio di operativo unificato.

A new era of ClickUp

Per anni, le organizzazioni hanno affrontato le difficoltà di flussi di lavoro frammentati, strumenti isolati e l’attrito costante di contesti diversi. ClickUp 4.0 è la risposta: un unico spazio di lavoro ben costruito che riunisce attività, documenti, obiettivi, chat e automazione su base AI. Il risultato è una piattaforma che non solo fa risparmiare tempo ma stimola anche la creatività e la collaborazione a tutti i livelli.

“Il software sta convergendo – abbiamo sempre saputo che sarebbe accaduto. Ed era ora, perché la dispersione del lavoro è il veleno silenzioso della produttività", ha dichiarato Zeb Evans, Fondatore e CEO di ClickUp, il quale ha aggiunto, "I team sono sopraffatti da strumenti e flussi di lavoro sconnessi, e perdono tempo ed energie preziose solo cercando di stare al passo. Con ClickUp 4.0, mettiamo fine a quel caos. Crediamo che il futuro del lavoro sia la convergenza, dove acquisti tutto il software e l’AI da un’unica piattaforma”.

Funzionalità principali di ClickUp 4.0:

Navigazione convergente: gestione ininterrotta di attività, documenti, comunicazioni e molto altro in un’unica barra laterale intuitiva.

gestione ininterrotta di attività, documenti, comunicazioni e molto altro in un’unica barra laterale intuitiva. Automazione basata sull'AI: ClickUp Brain gestisce il lavoro ripetitivo, analizza i dati e suggerisce le prossime fasi, in modo che gli agenti umani possano concentrarsi su ciò che conta di più.

ClickUp Brain gestisce il lavoro ripetitivo, analizza i dati e suggerisce le prossime fasi, in modo che gli agenti umani possano concentrarsi su ciò che conta di più. Agenti AI ambientali : i nuovi ClickUp Agents lavorano proattivamente: rispondono alle domande, propongono informazioni e tengono il lavoro in movimento senza dover essere richiamati dagli utenti.

: i nuovi ClickUp Agents lavorano proattivamente: rispondono alle domande, propongono informazioni e tengono il lavoro in movimento senza dover essere richiamati dagli utenti. AI Chat : garantisce che tutto il contesto del lavoro sia connesso ininterrottamente connesso e disponibile nelle vostre chat e DM.

: garantisce che tutto il contesto del lavoro sia connesso ininterrottamente connesso e disponibile nelle vostre chat e DM. Nuove app di lavoro efficienti : gestiscono il calendario, eseguono chiamate video live, ottengono assistenza per prendere appunti con l'AI, ottimizzano i calendari dei team e molto altro.

Evans ha aggiunto: “Ogni pixel di ClickUp 4.0 riflette la nostra ossessione per l'eccellenza e la qualità. Abbiamo ascoltato i nostri utenti, curato ogni dettaglio, e messo la nostra passione per la produttività in questa versione. Il risultato è la migliore esperienza ClickUp che abbiamo mai realizzato. Siamo grati per la fiducia che i nostril utenti ci accordano, e siamo impegnati a offrire un’esperienza che supera ogni aspettativa ogni singolo giorno”.

ClickUp 4.0 è disponibile oggi per tutti gli utenti. Per saperne di più sulle nuove funzionalità e su come ClickUp sta ridefinendo il futuro del lavoro, visitare ClickUp.com .

Informazioni su ClickUp

ClickUp è il primo Converged AI Workspace al mondo, che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro. ClickUp elimina tutte le forme di dispersione di lavoro per fornire contesto al 100% e un unico luogo comune di lavoro per gli agenti umani e gli agenti AI. Scelto da oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo, ClickUp persegue la missione di ottimizzare la produttività umana.

