Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Le vendite di Resident Evil Requiem di Capcom superano i 6 milioni di unità!

AA

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che le vendite globali di Resident Evil Requiem , lanciato il 27 febbraio 2026, hanno raggiunto i 6 milioni di unità, attestandosi come il titolo della serie che ha raggiunto più rapidamente questo traguardo.

Resident Evil Requiem è l'ultimo capitolo della serie Resident Evil , che offre effetti visivi fotorealistici e un vero senso di immersione. I giocatori possono vivere un'esperienza di survival horror di livello superiore, grazie all'intreccio tra paura intensa e azione adrenalinica, resa possibile dalla presenza di due protagonisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni pubbliche e ufficio delle relazioni con gli investitori di Capcom
+81-6-6920-3623



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario