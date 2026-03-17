Le vendite di Resident Evil Requiem di Capcom superano i 6 milioni di unità!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che le vendite globali di Resident Evil Requiem , lanciato il 27 febbraio 2026, hanno raggiunto i 6 milioni di unità, attestandosi come il titolo della serie che ha raggiunto più rapidamente questo traguardo.

Resident Evil Requiem è l'ultimo capitolo della serie Resident Evil , che offre effetti visivi fotorealistici e un vero senso di immersione. I giocatori possono vivere un'esperienza di survival horror di livello superiore, grazie all'intreccio tra paura intensa e azione adrenalinica, resa possibile dalla presenza di due protagonisti.

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