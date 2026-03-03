Giornale di Brescia
Le riforme normative dell'UE e l'innovazione globale nella sanità saranno al centro dell'attenzione di DIA Europe 2026

DIA , un'organizzazione globale no-profit di professionisti di scienze della vita, riunirà le parti interessate da tutta Europa e oltre per parlare di come migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari, la collaborazione internazionale e i recenti sviluppi nell'innovazione dell'UE dei quadri normativi al DIA Europe 2026 (24–26 marzo, Rotterdam, Paesi Bassi).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260302350780/it/

La principale conferenza europea per diverse parti interessate, DIA Europe riunirà oltre 300 oratori provenienti da più di 150 organizzazioni. I partecipanti comprenderanno rappresentanti senior dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), la Commissione Europea, autorità nazionali di competenza, enti per la valutazione delle tecnologie sanitarie, rappresentanti del mondo accademico, associazioni di pazienti e oltre 200 rappresentanti del settore farmaceutico e industriale.

Dorota Kotarska
dorota.kotarska@diaglobal.org



