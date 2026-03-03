Le riforme normative dell'UE e l'innovazione globale nella sanità saranno al centro dell'attenzione di DIA Europe 2026

DIA , un'organizzazione globale no-profit di professionisti di scienze della vita, riunirà le parti interessate da tutta Europa e oltre per parlare di come migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari, la collaborazione internazionale e i recenti sviluppi nell'innovazione dell'UE dei quadri normativi al DIA Europe 2026 (24–26 marzo, Rotterdam, Paesi Bassi).

La principale conferenza europea per diverse parti interessate, DIA Europe riunirà oltre 300 oratori provenienti da più di 150 organizzazioni. I partecipanti comprenderanno rappresentanti senior dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), la Commissione Europea, autorità nazionali di competenza, enti per la valutazione delle tecnologie sanitarie, rappresentanti del mondo accademico, associazioni di pazienti e oltre 200 rappresentanti del settore farmaceutico e industriale.

