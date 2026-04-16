Le prime 10 tecnologie emergenti nel 2026 secondo Forrester: l'AI non è più limitata ai flussi di lavoro digitali

Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha pubblicato il suo report The Top 10 Emerging Technologies In 2026 , che evidenzia un passaggio decisivo dalla sperimentazione digitale alla trasformazione del mondo reale. L'intelligenza artificiale si sta muovendo al di là del software in ambienti fisici, alimentando robot, veicoli ed esperienze di ambiente che stanno già cambiando il modo in cui i consumatori comunicano, lavorano e fanno acquisti.

Mentre continua rapida l'innovazione dell'intelligenza artificiale, il software agentico e l'IA fisica definiranno le prossime esperienze dei consumatori. mentre tecnologie come i modelli all'avanguardia e la sicurezza dell'AI saranno fondamentali per alimentare l'innovazione futura.

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