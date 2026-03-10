Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Le offerte EZVIZ per la primavera: sconti per gli Amazon Spring Deal Days

AA

Con l’arrivo della primavera, EZVIZ , leader mondiale nella tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, propone una selezione di dispositivi per la sicurezza domestica e la gestione intelligente della casa con sconti fino al 43%.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310997246/it/

Le offerte EZVIZ per la primavera: sconti per gli Amazon Spring Deal Days

Le offerte EZVIZ per la primavera: sconti per gli Amazon Spring Deal Days

Dal 10 al 16 marzo, in occasione degli Amazon Spring Days , sarà possibile acquistare su Amazon una vasta gamma di prodotti EZVIZ – dalle telecamere Wi-Fi per interni ed esterni ai videocitofoni smart, fino ai robot aspirapolvere lavapavimenti – a prezzi promozionali pensati per chi desidera rendere la propria casa più sicura, connessa e semplice da gestire.

Le offerte includono soluzioni adatte a ogni esigenza abitativa, per semplificare la gestione della casa e renderla più smart, connessa e semplice da controllare, anche da remoto.

CP4: SPIONCINO DIGITALE CON SCHERMO TATTILE A COLORI WIRELESS

Un aggiornamento intelligente al tradizionale spioncino della porta. EZVIZ CP4 sostituisce lo spioncino standard con una telecamera Full HD 1080P con visione ultra-grandangolare a 166° e visione notturna a infrarossi fino a 5 metri. L’ampio schermo interno da 4,3 pollici è facile da usare anche per anziani e bambini e si attiva automaticamente al rilevamento di movimento, permettendo di vedere chiaramente chi si trova fuori senza avvicinarsi alla porta. Con un ampio campo visivo di 166°, rilevamento intelligente delle persone e videochiamate bidirezionali tramite l’app EZVIZ, offre maggiore visibilità e una comunicazione più pratica all’ingresso di casa. CP4 è dotato di una batteria ricaricabile da 4.600 mAh con autonomia fino a 90 giorni e può memorizzare i video su scheda microSD fino a 512 GB o tramite cloud EZVIZ CloudPlay. Il design in lega di zinco lo rende robusto e adatto a qualsiasi stile di ingresso. Facile da installare e completo di campanello integrato con diverse suonerie, CP4 è la scelta ideale per una protezione affidabile, semplice e sempre accessibile.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 119,99 (risparmi 50€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

KIT TELECAMERA A BATTERIA CB8 LITE 2K+ CON PANNELLO SOLARE

Un modo semplice e senza pensieri per proteggere gli spazi esterni. Il kit EZVIZ CB8 Lite è progettato per chi desidera una sicurezza flessibile senza installazioni complesse. La batteria ricaricabile e il pannello solare incluso aiutano a mantenere la telecamera operativa con una manutenzione minima, mentre la risoluzione 2K+ cattura immagini nitide in aree come giardini, vialetti e ingressi. Grazie al design con rotazione e inclinazione per coprire spazi più ampi e al rilevamento intelligente di persone e veicoli, consente di monitorare le attività all’esterno con maggiore facilità e tranquillità.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 79,99 (risparmi 30€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

KIT VIDEOCITOFONO WI-FI SMART CP5

Un aggiornamento moderno per la gestione quotidiana della porta di casa. EZVIZ CP5 combina un elegante videocitofono da esterno con un ampio monitor touchscreen interno , permettendo di vedere chiaramente i visitatori in 1080p e rispondere immediatamente grazie alla comunicazione bidirezionale . Che si tratti di accogliere amici, gestire consegne o far entrare i familiari tramite badge RFID o app EZVIZ , CP5 rende ogni interazione alla porta più semplice, fluida e intelligente.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 149,99 (risparmi 50€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

C7 TELECAMERA WI-FI CON DOPPIA LENTE

C7 Dual è la telecamera ideale per chi desidera una protezione completa e intelligente degli ambienti interni, grazie alla tecnologia a doppia lente 2K⁺ che offre una visione simultanea panoramica e ravvicinata. Mentre l’obiettivo fisso inquadra costantemente l’area più importante, quello Pan & Tilt ruota automaticamente per seguire i movimenti e ridurre i punti ciechi. Dotata di rilevamento AI per persone e animali domestici , traccia le attività con precisione e attiva notifiche smart senza costi aggiuntivi. La visione notturna a infrarossi garantisce immagini nitide anche al buio, mentre la funzione di chiamata con riconoscimento gestuale permette di restare in contatto con la famiglia con un semplice cenno. Compatibile con Wi-Fi 6 dual-band , si configura facilmente anche tramite Bluetooth e può essere controllata da remoto con l’app EZVIZ o con comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant . Registra su microSD fino a 512 GB o su cloud EZVIZ con tecnologia H.265 per file più leggeri e video fluidi. La modalità privacy, le certificazioni di sicurezza e la crittografia avanzata proteggono i dati personali, rendendo C7 Dual una soluzione affidabile e smart per ogni esigenza di sicurezza domestica.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 59,99 (risparmi 30€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

EZVIZ RE7 EDGE ROBOT ASPIRAPOLVERE LAVAPAVIMENTI

RE7 Edge è il robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia domestica completa e intelligente, grazie a un sistema avanzato che combina aspirazione potente e lavaggio dinamico dei pavimenti . Dotato di una forza di aspirazione fino a 13.000 Pa , il dispositivo vibra ad alta frequenza per rimuovere lo sporco più ostinato e garantire risultati accurati anche lungo bordi e angoli difficili da raggiungere. La spazzola laterale FarEdge estensibile e la tecnologia CutFree Brush 3.0 contribuiscono a raccogliere polvere, capelli e detriti evitando grovigli.

Grazie alla navigazione LDS LiDAR e all’ intelligenza artificiale integrata , RE7 Edge mappa gli ambienti con precisione, riconosce oltre 125 oggetti e pianifica automaticamente i percorsi di pulizia più efficienti; la modalità AI Task Automation , poi, adatta in modo dinamico le impostazioni alle diverse superfici. Con un’ autonomia fino a 300 m² per singola carica e controllo completo tramite app o Alexa, Google Assistant e Siri , RE7 Edge rappresenta una soluzione evoluta per gestire la pulizia della casa in modo pratico, autonomo e altamente personalizzabile.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 379,99 (risparmi 70€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

Fondata nel 2013, EZVIZ è un’azienda dedicata alla creazione di un ambiente sicuro e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi smart, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi di EZVIZ possono essere utilizzati in casa, nei luoghi di lavoro, in negozi, scuole e altro ancora. L’azienda è presente in oltre 130 Paesi, e in Italia conta 1 milione di utenti e famiglie che si affidano ai suoi sistemi e prodotti. Per maggiori informazioni: www.ezviz.com/it

Contatti ufficio stampa EZVIZ:
HAVAS PR MILAN
Gaia Sganzerla – gaia.sganzerla@havaspr.com
Davide Martinucci – davide.martinucci@havaspr.com
Giovanni Smargiasse – giovanni.smargiasse@havaspr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario