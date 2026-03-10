Con l’arrivo della primavera, EZVIZ , leader mondiale nella tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, propone una selezione di dispositivi per la sicurezza domestica e la gestione intelligente della casa con sconti fino al 43%.

Le offerte EZVIZ per la primavera: sconti per gli Amazon Spring Deal Days

Dal 10 al 16 marzo, in occasione degli Amazon Spring Days , sarà possibile acquistare su Amazon una vasta gamma di prodotti EZVIZ – dalle telecamere Wi-Fi per interni ed esterni ai videocitofoni smart, fino ai robot aspirapolvere lavapavimenti – a prezzi promozionali pensati per chi desidera rendere la propria casa più sicura, connessa e semplice da gestire.

Le offerte includono soluzioni adatte a ogni esigenza abitativa, per semplificare la gestione della casa e renderla più smart, connessa e semplice da controllare, anche da remoto.

CP4: SPIONCINO DIGITALE CON SCHERMO TATTILE A COLORI WIRELESS

Un aggiornamento intelligente al tradizionale spioncino della porta. EZVIZ CP4 sostituisce lo spioncino standard con una telecamera Full HD 1080P con visione ultra-grandangolare a 166° e visione notturna a infrarossi fino a 5 metri. L’ampio schermo interno da 4,3 pollici è facile da usare anche per anziani e bambini e si attiva automaticamente al rilevamento di movimento, permettendo di vedere chiaramente chi si trova fuori senza avvicinarsi alla porta. Con un ampio campo visivo di 166°, rilevamento intelligente delle persone e videochiamate bidirezionali tramite l’app EZVIZ, offre maggiore visibilità e una comunicazione più pratica all’ingresso di casa. CP4 è dotato di una batteria ricaricabile da 4.600 mAh con autonomia fino a 90 giorni e può memorizzare i video su scheda microSD fino a 512 GB o tramite cloud EZVIZ CloudPlay. Il design in lega di zinco lo rende robusto e adatto a qualsiasi stile di ingresso. Facile da installare e completo di campanello integrato con diverse suonerie, CP4 è la scelta ideale per una protezione affidabile, semplice e sempre accessibile.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 119,99 (risparmi 50€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

KIT TELECAMERA A BATTERIA CB8 LITE 2K+ CON PANNELLO SOLARE

Un modo semplice e senza pensieri per proteggere gli spazi esterni. Il kit EZVIZ CB8 Lite è progettato per chi desidera una sicurezza flessibile senza installazioni complesse. La batteria ricaricabile e il pannello solare incluso aiutano a mantenere la telecamera operativa con una manutenzione minima, mentre la risoluzione 2K+ cattura immagini nitide in aree come giardini, vialetti e ingressi. Grazie al design con rotazione e inclinazione per coprire spazi più ampi e al rilevamento intelligente di persone e veicoli, consente di monitorare le attività all’esterno con maggiore facilità e tranquillità.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 79,99 (risparmi 30€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

KIT VIDEOCITOFONO WI-FI SMART CP5

Un aggiornamento moderno per la gestione quotidiana della porta di casa. EZVIZ CP5 combina un elegante videocitofono da esterno con un ampio monitor touchscreen interno , permettendo di vedere chiaramente i visitatori in 1080p e rispondere immediatamente grazie alla comunicazione bidirezionale . Che si tratti di accogliere amici, gestire consegne o far entrare i familiari tramite badge RFID o app EZVIZ , CP5 rende ogni interazione alla porta più semplice, fluida e intelligente.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 149,99 (risparmi 50€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

C7 TELECAMERA WI-FI CON DOPPIA LENTE

C7 Dual è la telecamera ideale per chi desidera una protezione completa e intelligente degli ambienti interni, grazie alla tecnologia a doppia lente 2K⁺ che offre una visione simultanea panoramica e ravvicinata. Mentre l’obiettivo fisso inquadra costantemente l’area più importante, quello Pan & Tilt ruota automaticamente per seguire i movimenti e ridurre i punti ciechi. Dotata di rilevamento AI per persone e animali domestici , traccia le attività con precisione e attiva notifiche smart senza costi aggiuntivi. La visione notturna a infrarossi garantisce immagini nitide anche al buio, mentre la funzione di chiamata con riconoscimento gestuale permette di restare in contatto con la famiglia con un semplice cenno. Compatibile con Wi-Fi 6 dual-band , si configura facilmente anche tramite Bluetooth e può essere controllata da remoto con l’app EZVIZ o con comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant . Registra su microSD fino a 512 GB o su cloud EZVIZ con tecnologia H.265 per file più leggeri e video fluidi. La modalità privacy, le certificazioni di sicurezza e la crittografia avanzata proteggono i dati personali, rendendo C7 Dual una soluzione affidabile e smart per ogni esigenza di sicurezza domestica.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 59,99 (risparmi 30€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

EZVIZ RE7 EDGE ROBOT ASPIRAPOLVERE LAVAPAVIMENTI

RE7 Edge è il robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia domestica completa e intelligente, grazie a un sistema avanzato che combina aspirazione potente e lavaggio dinamico dei pavimenti . Dotato di una forza di aspirazione fino a 13.000 Pa , il dispositivo vibra ad alta frequenza per rimuovere lo sporco più ostinato e garantire risultati accurati anche lungo bordi e angoli difficili da raggiungere. La spazzola laterale FarEdge estensibile e la tecnologia CutFree Brush 3.0 contribuiscono a raccogliere polvere, capelli e detriti evitando grovigli.

Grazie alla navigazione LDS LiDAR e all’ intelligenza artificiale integrata , RE7 Edge mappa gli ambienti con precisione, riconosce oltre 125 oggetti e pianifica automaticamente i percorsi di pulizia più efficienti; la modalità AI Task Automation , poi, adatta in modo dinamico le impostazioni alle diverse superfici. Con un’ autonomia fino a 300 m² per singola carica e controllo completo tramite app o Alexa, Google Assistant e Siri , RE7 Edge rappresenta una soluzione evoluta per gestire la pulizia della casa in modo pratico, autonomo e altamente personalizzabile.

Disponibile in occasione delle offerte di primavera su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 379,99 (risparmi 70€) dal 10 al 16 marzo. Al seguente link una selezione di immagini.

Fondata nel 2013, EZVIZ è un’azienda dedicata alla creazione di un ambiente sicuro e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi smart, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi di EZVIZ possono essere utilizzati in casa, nei luoghi di lavoro, in negozi, scuole e altro ancora. L’azienda è presente in oltre 130 Paesi, e in Italia conta 1 milione di utenti e famiglie che si affidano ai suoi sistemi e prodotti. Per maggiori informazioni: www.ezviz.com/it

