Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Le Moody's Agentic Solutions sono ora disponibili su AWS Marketplace

AA

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato la disponibilità su AWS Marketplace dei flussi di lavoro Moody's Agentic Solutions (MAS). Ora abbinabile al flusso di lavoro MAS Credit Memo, e con prossime capacità addizionali in termini di credito e conformità, l'intelligence di livello decisionale targata Moody's è accessibile direttamente da AWS Marketplace.

AWS Marketplace aiuta le organizzazioni a scoprire, provare, testare, acquistare, implementare e gestire in tutta facilità migliaia di soluzioni software, inclusi gli agenti AI preconfigurati e gli strumenti già predisposti per l'integrazione, il tutto da un unico e comodo prodotto.

"L'AI velocizza il ritmo dei processi decisionali e aumenta di conseguenza la necessità di intelligence affidabile e spiegabile", è il commento di Helen Rider, responsabile commerciale globale presso Moody's.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per Moody's Communications :
Joe Mielenhausen
Moody's Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario