Le Moody's Agentic Solutions sono ora disponibili su AWS Marketplace

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato la disponibilità su AWS Marketplace dei flussi di lavoro Moody's Agentic Solutions (MAS). Ora abbinabile al flusso di lavoro MAS Credit Memo, e con prossime capacità addizionali in termini di credito e conformità, l'intelligence di livello decisionale targata Moody's è accessibile direttamente da AWS Marketplace.

AWS Marketplace aiuta le organizzazioni a scoprire, provare, testare, acquistare, implementare e gestire in tutta facilità migliaia di soluzioni software, inclusi gli agenti AI preconfigurati e gli strumenti già predisposti per l'integrazione, il tutto da un unico e comodo prodotto.

"L'AI velocizza il ritmo dei processi decisionali e aumenta di conseguenza la necessità di intelligence affidabile e spiegabile", è il commento di Helen Rider, responsabile commerciale globale presso Moody's.

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