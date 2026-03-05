Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303770289/it/

FIFA World Cup 2026™ Mascots and Representatives from the New York New Jersey Host Committee, U.S. Soccer Federation, Mexico Football Federation and Canada Soccer Light the Empire State Building to Celebrate 100 Days to Go Until the FIFA World Cup 2026™

Le mascotte della Coppa del Mondo FIFA 2026™ e i rappresentanti di New York New Jersey Host Committee, della U.S. Soccer Federation, della Mexico Football Federation e del Canada Soccer illuminano l'Empire State Building per celebrare i 100 giorni che mancano all'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026™

Martedì 3 marzo, l'Empire State Building sarà circondato dai colori delle bandiere dei tre Paesi ospiti, Stati Uniti, Canada e Messico, per segnare i 100 giorni che mancano all'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026™.

