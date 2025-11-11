Giornale di Brescia
Business Wire

Le celebrazioni natalizie dell’Empire State Building includono mostre per il centenario delle Radio City Rockettes, visite di Babbo Natale, decorazioni festive, proiezioni di film, pop-up, illuminazioni e altro ancora

L’ Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato il programma delle celebrazioni natalizie, che prevede decorazioni a tema, proiezioni di film classici, pop-up (negozi o mostre temporanei) locali, spettacolari illuminazioni della torre e una speciale collaborazione con le Radio City Rockettes per celebrare il periodo più meraviglioso dell’anno nella principale attrazione di New York City.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251110744370/it/

“Non c’è luogo migliore per festeggiare le vacanze a New York che l’Osservatorio dell’Empire State Building”, promette Dan Rogoski, direttore generale dell’Osservatorio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

MEDIA CONTACT:
Empire State Realty Trust
Jamie Steinberg
212-400-3339
jsteinberg@esrtreit.com



