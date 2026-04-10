Le capacità della flotta di velivoli a pistone Cessna rafforzate grazie a una nuova cabina di pilotaggio e aggiornamenti dei sistemi di bordo

Textron Aviation Inc ., una società Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato una suite di nuovi miglioramenti per la sua linea di velivoli a pistone Cessna, tra cui Cessna Skyhawk , Cessna Skylane , Cessna Turbo Skylane e Cessna Turbo Stationair HD . Questi aggiornamenti comprendono l'introduzione dell'avionica aggiornata Garmin G1000 NXi System Release 7 e del sistema di accensione elettronica doppia Lycoming (dual EIS). Già annunciato per il Cessna Skyhawk, il dual EIS oggi è in dotazione standard su tutti i nuovi aeromobili a pistone Cessna. Si prevede che i velivoli dotati di questi miglioramenti entrino in servizio dalla fine del 2026 all'inizio del 2027.

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A Cessna Skylane showcases new enhancements across the Cessna piston lineup, including the Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade and Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS).

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