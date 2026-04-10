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Le capacità della flotta di velivoli a pistone Cessna rafforzate grazie a una nuova cabina di pilotaggio e aggiornamenti dei sistemi di bordo

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Textron Aviation Inc ., una società Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato una suite di nuovi miglioramenti per la sua linea di velivoli a pistone Cessna, tra cui Cessna Skyhawk , Cessna Skylane , Cessna Turbo Skylane e Cessna Turbo Stationair HD . Questi aggiornamenti comprendono l'introduzione dell'avionica aggiornata Garmin G1000 NXi System Release 7 e del sistema di accensione elettronica doppia Lycoming (dual EIS). Già annunciato per il Cessna Skyhawk, il dual EIS oggi è in dotazione standard su tutti i nuovi aeromobili a pistone Cessna. Si prevede che i velivoli dotati di questi miglioramenti entrino in servizio dalla fine del 2026 all'inizio del 2027.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410479299/it/

A Cessna Skylane showcases new enhancements across the Cessna piston lineup, including the Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade and Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS).

A Cessna Skylane showcases new enhancements across the Cessna piston lineup, including the Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade and Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Keturah Austin
kaustin@txtav.com
1.316.249.3706
txtav.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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