Le Agentic Solutions di Moody’s automatizzeranno flussi di lavoro complessi e accelereranno i processi decisionali umani

Moody’s oggi ha annunciato l'introduzione di Agentic Solutions, un'aggiunta innovativa alla sua suite di prodotti e servizi basati sull'AI progettati per trasformare il modo in cui le organizzazioni prendono decisioni in ambienti complessi con alte poste in gioco. Le nuove soluzioni consentono alle organizzazioni di agire con livelli di velocità, precisione e sicurezza mai visti prima, ridefinendo le modalità di valutazione del rischio, di identificazione delle opportunità e di presa delle decisioni.

“Da più di un secolo, i nostri clienti si rivolgono a Moody’s per dati premium, informazioni affidabili e soluzioni all'avanguardia per aiutarli a prendere decisioni migliori e più informate”, ha dichiarato Rob Fauber, Presidente e CEO di Moody’s. “Agentic Solutions è un'estensione naturale della nostra tradizione di investimento e innovazione, ancorata nella forza del nostro patrimonio di dati leader nel settore e nelle profonde competenze analitiche del nostro personale. Integrando le capacità agentiche nei flussi di lavoro dei nostri clienti, stiamo potenziando al massimo la velocità e la precisione con le quali possiamo aiutare i nostri clienti a decifrare il rischio e sbloccare opportunità”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250916127665/it/

Per Moody's - Relazioni con gli investitori :

Shivani Kak

Moody’s Corporation

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com



Per Moody's - Comunicazioni :

Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

+1 212-553-1461

Joe.Mielenhausen@moodys.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire