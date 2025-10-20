Lazard sceglie Edouard Panié come direttore generale e co-responsabile della copertura degli sponsor finanziari in Europa

Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) oggi ha annunciato la nomina di Edouard Panié a direttore generale e co-responsabile della copertura degli sponsor finanziari in Europa. Riferirà a Klaus H. Hessberger, co-responsabile globale e responsabile del gruppo di sponsor finanziari di Lazard per l'Europa, per consolidare ulteriormente la presenza dell'azienda e le sue partnership con gli sponsor finanziari in tutta la regione.

Edouard Panié

In precedenza il signor Panié ha collaborato con Goldman Sachs, azienda presso cui ha rivestito l'incarico di direttore generale per quasi due decenni, con funzione di advisor per oltre 60 importanti operazioni di M&A, debito e transazioni di titoli per i principali gestori di asset alternativi nei settori del private equity, del growth equity e delle infrastrutture, oltre che per imprenditori, famiglie e corporation.

